Un nuevo aliado para La Libertad Avanza y cruces por un proyecto de ley del PJ

En ese sentido, añadió que "es falso afirmar que se pretende limitar la crítica política o restringir la libertad de expresión". "El proyecto no establece censura previa, no otorga facultades a funcionarios para controlar contenidos y mantiene toda decisión bajo la exclusiva intervención de la Justicia y las garantías del debido proceso. Catalán conoce perfectamente estos alcances. Sin embargo, prefiere construir una narrativa falsa porque necesita sostener una agenda de confrontación permanente que le permita evitar el verdadero debate: el de un gobierno nacional que llegó prometiendo superioridad moral y transformación económica, pero que hoy enfrenta cuestionamientos éticos crecientes y un profundo deterioro de las condiciones de vida de millones de argentinos. La libertad de expresión no está en riesgo. Lo que está en crisis es el relato de quienes prometieron ser distintos y cada día encuentran más dificultades para explicar los resultados de su propia gestión", cerró el peronista.