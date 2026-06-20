Un nuevo aliado para La Libertad Avanza y cruces por un proyecto de ley del PJ

Resumen para apurados
- Esta semana, el legislador Claudio Viña unió su partido Nueva Fuerza a La Libertad Avanza en Tucumán para expandir la oposición frente al peronismo gobernante.
- La alianza se concreta tras sumar a otros exmiembros de Fuerza Republicana y en medio de fuertes cruces con el PJ por un polémico proyecto de ley sobre violencia digital.
- Este acuerdo consolida la estructura territorial de Milei en Tucumán de cara a las próximas elecciones y profundiza la polarización política con el peronismo provincial.
El legislador Claudio Viña, jefe del bloque Compromiso Tucumán y líder del partido Nueva Fuerza, selló su alianza con La Libertad Avanza (LLA) de esta provincia. De este modo, el armado encabezado por Lisandro Catalán amplía sus bases dentro de la oposición, aunque la distancia se mantiene con ciertos espacios.
"Agradecemos la convocatoria de Lisandro Catalán y de LLA", afirmó Viña, quien se sumó a la estructura liberal junto a su hija, Micaela Viña, quien había sido candidata a diputada nacional por una coalición opositora en 2025.
El ex funcionario municipal remarcó que "nuestra provincia necesita recuperar el protagonismo regional, el desarrollo social y económico y la institucionalidad que supo tener, y que los últimos gobiernos kirchneristas lograron deteriorar". "En un país que realiza cambios estructurales para volver a ser productivo y pujante, no podemos quedarnos inertes ante los intentos de perpetuidad en el poder de los que nos gobiernan desde hace décadas. Estamos convencidos que un futuro mejor para Tucumán es posible y está cerca. ¡Vamos por él!", aseguró Viña.
El acuerdo con el referente de Nueva Fuerza se suma a otras alianzas anunciadas en este tiempo por LLA-Tucumán, con nombres como el legislador José Macome y la ex legisladora Nadima Pecci (ex Fuerza Republicana).
Nuevo mensaje de Gerónimo Vargas Aignasse contra Catalán
El legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse redobló los cuestionamientos contra el presidente de LLA-Tucumán, Lisandro Catalán, quien había cuestionado el proyecto de ley de "Violencia Digital" promovido por el ex diputado nacional.
"La falsa polémica sobre nuestra iniciativa es apenas un intento más de desviar la atención del deterioro económico, social e institucional que atraviesa la Argentina. Catalán necesita una agenda de confrontación porque LLA perdió las dos banderas sobre las que construyó su identidad política: la ética pública y la promesa de cambio. La primera quedó golpeada por los escándalos y denuncias que rodean al Gobierno Nacional. La segunda se derrumbó frente a una realidad económica que castiga a trabajadores, jubilados, comerciantes y pequeñas empresas", afirmó Vargas Aignasse.
El referente peronista de la Capital consideró "llamativo que intenten instalar una polémica artificial sobre un proyecto de ley que ni siquiera ha concluido su tratamiento legislativo y que continúa en una etapa de análisis y debate parlamentario". "La reacción de La Libertad Avanza no responde a una preocupación genuina por la libertad de expresión. Responde a la necesidad política de cambiar de tema y evitar discutir las consecuencias de las políticas que defienden: caída del consumo, pérdida de empleo, cierre de comercios, paralización de obras públicas y ajuste sobre las provincias. Además, las críticas carecen de rigor porque omiten deliberadamente un aspecto central del proyecto: la iniciativa excluye expresamente a todos los funcionarios públicos electivos y a los funcionarios políticos hasta el rango de Director. Es decir, quienes ejercemos responsabilidades públicas seguimos sometidos al más amplio control ciudadano, político, institucional y periodístico", dijo.
En ese sentido, añadió que "es falso afirmar que se pretende limitar la crítica política o restringir la libertad de expresión". "El proyecto no establece censura previa, no otorga facultades a funcionarios para controlar contenidos y mantiene toda decisión bajo la exclusiva intervención de la Justicia y las garantías del debido proceso. Catalán conoce perfectamente estos alcances. Sin embargo, prefiere construir una narrativa falsa porque necesita sostener una agenda de confrontación permanente que le permita evitar el verdadero debate: el de un gobierno nacional que llegó prometiendo superioridad moral y transformación económica, pero que hoy enfrenta cuestionamientos éticos crecientes y un profundo deterioro de las condiciones de vida de millones de argentinos. La libertad de expresión no está en riesgo. Lo que está en crisis es el relato de quienes prometieron ser distintos y cada día encuentran más dificultades para explicar los resultados de su propia gestión", cerró el peronista.
"Todo hacen mal": Yedlin se sumó a la controversia
Pese a integrar el sector "antimileísta" del PJ tucumano, el diputado nacional Pablo Yedlin se sumó a la polémica entre el jaldismo y LLA por el proyecto de ley contra la violencia digital.
"De los autores de 'no se odia lo suficiente a los periodistas' y del '95% de los periodistas son delincuentes', llega 'Lisandro, el defensor de la libertad de prensa'. No sé de dónde vienen", ironizó el dirigente cercano al senador Juan Manzur en X, citando un comentario de Catalán contra la iniciativa impulsada por el legislador jaldista Gerónimo Vargas Aignasse.
Además, el diputado nacional redobló las críticas hacia la conducción de LLA. "El gobierno de Javier Milei y de Manuel Adorni debería revisar su conducta antes de pretender ser los defensores de nada. Todo hacen mal", cerró.
"Cómico": la irónica respuesta de Huesen a Yedlin
El diputado nacional de LLA, Gerardo Huesen, respondió los dichos de su par en la Cámara Baja, Pablo Yedlin.
"De los creadores de los carteles con la imagen de periodistas y políticos para que los chicos las escupan... los del jefe de Gabinete que rompía diarios en conferencias de prensa, viene... 'el reclamo por libertad de prensa'", ironizó el dirigente bandeño.
Y consideró "cómico" el planteo del manzurista. "Es lo mismo que un barra brava se queje de la violencia en el fútbol", añadió.