De Atlético Tucumán a Dallas: tiene tres nacionalidades y vive el Mundial 2026 alentando a Croacia y a la Selección

"Fue un dolor de cabeza. Teníamos que hacer todo en Washington. Había que conseguir documentación en Argentina, viajar, cumplir plazos muy cortos. Fueron años de esfuerzo", recuerda. Sin embargo, ese sacrificio terminó adquiriendo un valor especial durante este Mundial. Hace unos días asistió al partido entre Croacia e Inglaterra y sintió por primera vez la emoción de acompañar a una selección que también forma parte de su identidad. "Fue muy lindo. Te hacés ciudadano de un país y después lo ves competir en un Mundial. Es una sensación difícil de explicar", señala.