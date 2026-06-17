Bank of America ve señales positivas en Argentina, pero advierte que falta reactivación

Bank of America (BofA) volvió a dar un espaldarazo a la estrategia financiera de Argentina. En su último informe, titulado “Argentina: dos de tres planetas alineados”, la entidad destacó una consolidación en el frente externo y una desinflación más rápida de lo previsto. Sin embargo, los analistas Sebastian Rondeau y Lucas Martin advirtieron que, para que el rally de los bonos soberanos sea sostenible, la actividad económica debe despertar de su letargo.