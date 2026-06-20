¿Qué materias adeuda la Argentina para mejorar las calificaciones?

Con ese telón de fondo, volvió a instalarse la pregunta sobre si es momento de reabrir el mercado internacional. El nivel actual del EMBI (430 puntos básicos) es comparable al promedio de la gestión Cambiemos y las garantías multilaterales del Banco Mundial y el BID suman U$S 2.550 millones como potencial puente. Por eso, el upgrade debe interpretarse más como el inicio de un recorrido que como una meta alcanzada. Brasil (BB), México (BBB-) y Chile (A-) construyeron durante décadas la credibilidad que hoy les permite acceder al financiamiento en condiciones mucho más favorables. Argentina dejó atrás la categoría CCC y se alejó de la zona de mayor estrés crediticio, sin embargo, el verdadero desafío recién comienza. Los fundamentos mejoran: superávit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2025, reservas netas en terreno positivo (U$S 3.700 millones) y señales incipientes de inversión extranjera directa (U$S 712 millones en lo que va del año). Pero la volatilidad macro sigue siendo la más alta de la región y eso no se corrige con un cambio de calificación, señala el economista Nery Persichini.