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Cuáles son las dos actividades lideran la baja de empleo formal en Argentina

Desde fines de 2023, el salario mínimo perdió 40% de su poder adquisitivo, según la UBA.

CONSTRUCCIÓN. Es uno de los sectores que no lograr un repunte.
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Hace 3 Hs

Tras el repunte registrado en febrero, el empleo asalariado formal total perdió en marzo 11.000 puestos de trabajo, mientras que el formal privado descendió 0,1%. En el mismo sentido, se registraron 217.000 puestos de trabajo asalariados formales del sector privado menos que en noviembre de 2023. En general, las empresas chicas redujeron empleo, mientras las grandes lo aumentaron y las medianas no tuvieron variación. En una mirada de más largo plazo (desde enero de 2012), esta evolución ubica al número de asalariados formales en un valor similar al de junio de 2022. Así lo sostiene el informe mensual coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Industria y Comercio siguen liderando la pérdida de empleo desde septiembre de 2025, mientras que Minería sostuvo una variación mensual positiva del empleo por segundo mes consecutivo, luego de 19 meses de caída. Sin embargo, la comparación interanual sigue arrojando un saldo negativo a pesar del crecimiento del nivel de actividad sectorial. En Construcción, que en diciembre de 2025 y enero había registrado variaciones positivas luego de un período de caídas entre mayo y noviembre de 2025, no registró cambios en el empleo ni en febrero ni en marzo. A lo largo de 2025, exceptuando julio y agosto, y en lo que va de 2026, con excepción de enero, el empleo femenino tuvo una evolución algo más favorable que el masculino. En abril el empleo se contrajo levemente para los hombres (-0,1%) pero se expandió levemente para las mujeres (+0,1%).

Empleo privado: se destruyeron casi 97.000 puestos de trabajo en un año y los salarios perdieron contra la inflación

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Salario mínimo

Por otra parte, el salario mínimo continúa perdiendo capacidad adquisitiva: casi 40% menos que en noviembre de 2023. La remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado proveniente del SIPA mostró una recuperación real de 1,3% en abril luego de la caída de 1,8% en marzo. El estudio reseña que en diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del salario mínimo, vital y móvil, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024. Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación. in embargo, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de 39,7%.

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