Cuáles son las dos actividades lideran la baja de empleo formal en Argentina

Industria y Comercio siguen liderando la pérdida de empleo desde septiembre de 2025, mientras que Minería sostuvo una variación mensual positiva del empleo por segundo mes consecutivo, luego de 19 meses de caída. Sin embargo, la comparación interanual sigue arrojando un saldo negativo a pesar del crecimiento del nivel de actividad sectorial. En Construcción, que en diciembre de 2025 y enero había registrado variaciones positivas luego de un período de caídas entre mayo y noviembre de 2025, no registró cambios en el empleo ni en febrero ni en marzo. A lo largo de 2025, exceptuando julio y agosto, y en lo que va de 2026, con excepción de enero, el empleo femenino tuvo una evolución algo más favorable que el masculino. En abril el empleo se contrajo levemente para los hombres (-0,1%) pero se expandió levemente para las mujeres (+0,1%).