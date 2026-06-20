¿Vemos el partido igual que Messi? Lo que ocurre en el cerebro del capitán argentino

Resumen para apurados
- El especialista Mario Haro Almerico explicó en Argentina cómo el cerebro de Lionel Messi procesa el fútbol de forma única al anticipar jugadas mediante patrones cognitivos.
- A diferencia del aficionado, Messi descodifica patrones completos de movimiento corporal medio segundo antes que el resto, gracias a la práctica deliberada y la automatización.
- Este análisis revela que la genialidad de Messi es de base científica y entrenable, ofreciendo herramientas de enfoque y economía cognitiva aplicables a la vida cotidiana.
Cada vez que Lionel Messi encuentra un espacio que nadie más vio, la misma pregunta se repite en las canchas, en los asados y en los grupos de WhatsApp futboleros: ¿cómo hace? La respuesta, según la ciencia del comportamiento, tiene poco de magia y mucho de cerebro entrenado. “Messi no ve el mismo partido que nosotros, literalmente”, sostiene el Mg. Lic. Mario Haro Almerico, director de la carrera de Ciencias del Comportamiento de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA).
La clave está en cómo funciona la percepción. Nuestra mente no copia la realidad: la construye con información incompleta y la combina con la experiencia acumulada. Un aficionado mira la cancha y ve piezas sueltas: un jugador, una pelota, un hueco. Messi reconoce patrones enteros de un vistazo, algo parecido a leer una palabra completa en vez de deletrearla letra por letra. Esa lectura por bloques le libera capacidad mental: “no es que piense más rápido, es que necesita pensar menos para entender lo mismo”, explica Haro.
¿Cómo logra anticipar movimientos y encontrar espacios?
El cuerpo humano anticipa sus propias intenciones: la cadera que se abre, el peso que se carga sobre un pie, la inclinación del tronco. Esos gestos funcionan como anuncios, y Messi los lee medio segundo antes que el resto. En una cancha, medio segundo equivale a una eternidad. “No es que sea más veloz con las piernas, es que arrancó la jugada en la cabeza cuando para los demás todavía no había empezado”, describe el especialista.
Los estudios con seguimiento ocular agregan otra pieza del rompecabezas: el experto fija la vista en menos lugares, pero en los correctos. No barre la escena con ansiedad, fija la vista en los puntos que anticipan lo que va a pasar y sostiene esa mirada con una calma que llama la atención. El resultado final, según Haro Almerico, es una fusión entre ver y actuar: “Para un jugador así, percibir y actuar son la misma cosa”. El campo se le aparece cargado de oportunidades de acción antes de que el resto termine de procesar lo que está pasando. “Nosotros vemos una foto; él ve un mapa de posibilidades”, resume.
¿Talento o entrenamiento?
La discusión callejera suele plantarse en un solo lugar: o nació con eso, o se hizo a fuerza de trabajo. Para Haro Almerico, ese debate está mal planteado desde el inicio. “Lo que realmente se hereda no es la habilidad: son predisposiciones”, aclara. Velocidad para procesar lo que se ve, facilidad para coordinar el cuerpo, tolerancia a la frustración: eso viene de fábrica, pero funciona apenas como terreno fértil. El resto lo construye la práctica deliberada, esa que entrena justo en el borde de lo que todavía no sale. “Messi no se hizo Messi repitiendo lo que ya dominaba, sino estirándose siempre un poco más allá”, sintetiza el especialista.
Ahí aparece lo que la ciencia llama inteligencia futbolística, un concepto que no se mide en viveza general sino en un combo bien específico. “La habilidad de leer patrones donde otros ven caos; la de anticipar la intención del rival antes del movimiento, la de tomar la mejor decisión en una fracción de segundo, casi sin pensar conscientemente, y la de hacer todo eso bajo presión, con el cuerpo cansado y el estadio gritando”, detalla Haro Almerico. Por eso, agrega, esa genialidad no se transfiere a otros terrenos: está hecha de fútbol, no aplicada al fútbol.
¿Qué veríamos si observáramos su cerebro durante un partido?
Si alguien pudiera espiar la actividad cerebral de Messi durante un partido, la sorpresa sería el silencio. La intuición popular imagina un cerebro a pleno funcionamiento, encendido al máximo. Ocurre lo contrario. “El experto resuelve la misma situación con una economía notable, casi con elegancia neuronal”, describe Haro Almerico. El principiante gasta energía controlando cada paso, y se funde rápido. El crack ya automatizó lo difícil, y por eso le sobra cabeza para lo importante: la jugada nueva, la decisión que realmente exige algo distinto.
La buena noticia, según el especialista, es que estos principios no quedan encerrados dentro de una cancha. Buscar el borde de lo que todavía no sale, automatizar lo básico para liberar la cabeza, practicar decisiones en situaciones variables y cuidar dónde se pone la atención son herramientas que sirven para un examen, una negociación o cualquier urgencia laboral.
Lejos de bajar a Messi del pedestal, esta mirada científica lo vuelve aún más admirable. “Años de juego le tallaron un cerebro que predice mejor, lee patrones en vez de detalles, y anticipa la intención antes que el movimiento. Ve el futuro inmediato de la jugada con un poquito más de nitidez que el resto. Y ese poquito es el genio”, cierra Haro Almerico. No hace falta un milagro inexplicable para explicar la mejor zurda del mundo. Basta con entender que ese cerebro aprendió a hacer, mejor que ningún otro, lo que cualquier cerebro humano puede aprender a hacer.