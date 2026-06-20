¿Vemos el partido igual que Messi? Lo que ocurre en el cerebro del capitán argentino

¿Talento o entrenamiento?

La discusión callejera suele plantarse en un solo lugar: o nació con eso, o se hizo a fuerza de trabajo. Para Haro Almerico, ese debate está mal planteado desde el inicio. “Lo que realmente se hereda no es la habilidad: son predisposiciones”, aclara. Velocidad para procesar lo que se ve, facilidad para coordinar el cuerpo, tolerancia a la frustración: eso viene de fábrica, pero funciona apenas como terreno fértil. El resto lo construye la práctica deliberada, esa que entrena justo en el borde de lo que todavía no sale. “Messi no se hizo Messi repitiendo lo que ya dominaba, sino estirándose siempre un poco más allá”, sintetiza el especialista.