Balotaje presidencial: Colombia decide si mantiene el rumbo

BOGOTÁ, Colombia.- Un abogado respaldado por Donald Trump y un aliado del primer gobierno de izquierda de Colombia definirán en un reñido balotaje presidencial el domingo si el país gira a la derecha o mantiene el actual rumbo. Tras una primera vuelta el 31 de mayo, el próximo presidente será el ultraderechista Abelardo de la Espriella o el senador izquierdista Iván Cepeda.