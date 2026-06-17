Balotaje presidencial: Colombia decide si mantiene el rumbo

BOGOTÁ, Colombia.- Un abogado respaldado por Donald Trump y un aliado del primer gobierno de izquierda de Colombia definirán en un reñido balotaje presidencial el domingo si el país gira a la derecha o mantiene el actual rumbo. Tras una primera vuelta el 31 de mayo, el próximo presidente será el ultraderechista Abelardo de la Espriella o el senador izquierdista Iván Cepeda.
Sin posibilidad de reelección, Gustavo Petro termina su gobierno con una alta popularidad entre las clases bajas, favorecidas por una reducción de la pobreza, salarios más altos y menor desempleo en uno de los países más desiguales del mundo.
La otra mitad del país lo responsabiliza por la peor ola de violencia en la última década, marcada por atentados con coches bomba, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial. “Lo único que pido es que el presidente que venga ponga mano dura (...) Hay demasiada inseguridad”, dice Ariel Jamaica, un militar retirado de 48 años en Bogotá.