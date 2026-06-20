Política

Quedó habilitado el paso por el puente del río Chirimayo

Los trabajos demandaron una inversión de alrededor de $ 500 millones.

Quedó habilitado el paso por el puente del río Chirimayo
Hace 3 Hs

El Gobierno de la provincia concluyó los trabajos de reparación y reconstrucción del puente sobre el río Chirimayo, habilitando nuevamente el tránsito en esta importante vía de comunicación para el municipio de Concepción y localidades vecinas.

La intervención realizada hasta el momento incluyó la reparación de los daños en el sector del estribo, la reconstrucción del terraplén de acceso y la recuperación integral del paquete estructural del camino, comprendiendo la ejecución de pavimento de hormigón y la colocación de barandas de seguridad. Asimismo, se llevó a cabo una importante obra de protección mediante gaviones, destinada a resguardar la estructura frente a futuros eventos climáticos. Según informaron desde el Poder Ejecutivo, además, la Dirección Provincial del Agua, tras concretar el encauce del río, continúa desarrollando obras de protección de márgenes con el objetivo de fortalecer la infraestructura existente brindando mejores condiciones de seguridad para los usuarios. 

El Gobierno provincial lanza un plan de obras en el río Chirimayo, de Concepción

El Gobierno provincial lanza un plan de obras en el río Chirimayo, de Concepción

Inversión

La inversión realizada ronda los $ 500 millones y fue posible gracias al trabajo coordinado de las áreas dependientes del Ministerio de Obras Públicas, Infraestructura y Transporte Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, expresó: “por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo, trabajamos para proteger y restablecer esta vía de comunicación clave para el municipio de Concepción y toda la zona de influencia. Logramos recuperar la transitabilidad del puente y avanzar con obras de defensa y encauce que permitirán brindar mayor seguridad”.

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