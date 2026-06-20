Quedó habilitado el paso por el puente del río Chirimayo

La intervención realizada hasta el momento incluyó la reparación de los daños en el sector del estribo, la reconstrucción del terraplén de acceso y la recuperación integral del paquete estructural del camino, comprendiendo la ejecución de pavimento de hormigón y la colocación de barandas de seguridad. Asimismo, se llevó a cabo una importante obra de protección mediante gaviones, destinada a resguardar la estructura frente a futuros eventos climáticos. Según informaron desde el Poder Ejecutivo, además, la Dirección Provincial del Agua, tras concretar el encauce del río, continúa desarrollando obras de protección de márgenes con el objetivo de fortalecer la infraestructura existente brindando mejores condiciones de seguridad para los usuarios.