Negocios y herencia: elogio de lo que ya funcionaba

Lo nuevo

El error más extendido de mi generación al frente de las empresas familiares es creer que lo nuevo es mejor por el solo hecho de ser nuevo. A veces lo es, claro. Hay decisiones, áreas y prácticas que la nueva generación debe transformar sin dudar: incorporar tecnología, profesionalizar la gestión, abrir las decisiones a datos antes que a la sola intuición. Esos cambios son innegociables y la empresa que los demora paga el precio tarde o temprano.