Negocios y herencia: elogio de lo que ya funcionaba

Muchas familias empresarias del NOA están viviendo, en este preciso momento, una transición silenciosa. La generación que fundó las empresas que sostienen buena parte de la economía regional le está dando paso a la siguiente. Casi nunca se anuncia ni se publica en notas; ocurre en las salas de directorio, en los almuerzos de los domingos y en las conversaciones largas que se postergan año tras año.
Quienes acompañamos a estas familias desde el lado del asesoramiento estamos viendo, una y otra vez, la misma escena.
El heredero o la heredera asume y, casi por reflejo, mira lo que recibió con ojos críticos. En muchos casos le parece desordenado, lento, poco profesional. Quiere cambiarlo. Y es entendible: cambiar es la forma más rápida de demostrar que el lugar ahora es propio.
Lo que el tiempo y la experiencia me enseñaron es que esa pulsión tan natural es, a menudo, la primera trampa de la sucesión.
Porque la pregunta verdaderamente difícil cuando se toma una empresa que armó otro no es qué cambiar. Eso es lo más fácil. La pregunta difícil es qué conviene dejar igual.
En toda empresa familiar del interior hay cosas que ningún manual capturó. Relaciones con clientes que llevan veinte años de palabra empeñada. Criterios de trabajo que nadie escribió y, sin embargo, sostienen al equipo entero. Formas de resolver que de afuera parecen viejas y, mirándolas con calma, son lo más sólido del balance. Esa trama, hecha de tiempo y confianza, es buena parte del valor real de la compañía. Y es, también, lo más fácil de romper.
Lo nuevo
El error más extendido de mi generación al frente de las empresas familiares es creer que lo nuevo es mejor por el solo hecho de ser nuevo. A veces lo es, claro. Hay decisiones, áreas y prácticas que la nueva generación debe transformar sin dudar: incorporar tecnología, profesionalizar la gestión, abrir las decisiones a datos antes que a la sola intuición. Esos cambios son innegociables y la empresa que los demora paga el precio tarde o temprano.
Pero existe otra dimensión, menos visible y más delicada, en la que la juventud al mando suele equivocarse. Es la dimensión de lo que estaba bien y no necesitaba intervención. Cambiar por cambiar, en esa zona, equivale a destruir valor sin necesidad.
En el interior del país, donde la confianza se construye con lentitud y la palabra de un dueño todavía vale más que un contrato, esa distinción es decisiva. Una relación comercial cuidada durante décadas no se reemplaza con un CRM. Un equipo que sabe resolver con criterio no mejora bajándole encima un proceso traído de afuera. La modernización útil es la que cuida ese tejido mientras transforma lo que necesita transformarse.
Por eso a quienes están atravesando esta transición les digo siempre lo mismo. Antes de preguntar qué cambiar, conviene pasar un tiempo entendiendo qué fue lo que hizo grande a la empresa hasta hoy. Esa lectura honesta del pasado aporta información concreta, y es la mejor base para las decisiones que vienen.
La generación que recibe la posta tiene la oportunidad de hacer cosas extraordinarias con las empresas de la región. Profesionalizar la gestión, abrir mercados, aprovechar la tecnología que hoy está al alcance. Pero también tiene una responsabilidad menos comentada y, a mi juicio, igual de importante: la de cuidar lo que venía funcionando antes de su llegada.
Modernizar una empresa no es reemplazar lo que había. Es saber, con calma y con criterio, qué hay que tocar y qué hay que dejar en paz.