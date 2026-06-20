Guerra en Medio Oriente: el pacto con Irán “ignora la situación de derechos humanos”

Precio devastador

Los expertos, que cuentan con un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no hablan en nombre de la organización, señalaron que la guerra había cobrado un precio devastador en Irán y en toda la región, con miles de civiles muertos en bombardeos y millones de personas obligadas a huir de sus hogares. En paralelo, “las autoridades iraníes han actuado con gran agresividad contra la disidencia”, destacaron.