Guerra en Medio Oriente: el pacto con Irán “ignora la situación de derechos humanos”

GINEBRA, Suiza.- El acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente no aborda suficientemente la situación de los derechos humanos en la república islámica, señalaron expertos de las Naciones Unidas (ONU).
El memorando de entendimiento firmado esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, tiene como objetivo poner fin a la guerra desencadenada el 28 de febrero por ataques estadounidenses e israelíes que mataron al líder supremo iraní, el ayatollah Alí Jamenei.
Un grupo de 18 expertos independientes de la ONU en derechos humanos afirmó que acogía con satisfacción el acuerdo, pero advirtió en su declaración que “todo acuerdo que no aborde la situación de los derechos humanos en Irán será fundamentalmente incompleto”.
“El memorando se centra casi por completo en la retirada militar, la reapertura del estrecho de Ormuz, los compromisos nucleares, el levantamiento de sanciones y un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares”, señalaron.
“El pueblo iraní -que ha sufrido enormemente por la agresión militar externa y por la represión interna- apenas es visible en este marco”, indicaron.
Precio devastador
Los expertos, que cuentan con un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no hablan en nombre de la organización, señalaron que la guerra había cobrado un precio devastador en Irán y en toda la región, con miles de civiles muertos en bombardeos y millones de personas obligadas a huir de sus hogares. En paralelo, “las autoridades iraníes han actuado con gran agresividad contra la disidencia”, destacaron.
Los expertos señalaron que unas 156 personas fueron ejecutadas en Irán desde el inicio de la guerra. De ellas, al menos 42 habían sido ejecutadas por cargos relacionados con espionaje y seguridad nacional, indicaron. Otros miles “han sido detenidos y, según se informa, torturados, víctimas de desapariciones forzadas, sometidos a simulacros de ejecución o obligados a confesar ante las cámaras”, añadieron.
“Un acuerdo que sirve a intereses geopolíticos mientras deja de lado al pueblo iraní no es un acuerdo de paz digno de ese nombre”, insistieron los expertos.