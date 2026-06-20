Una mesa de expertos analiza la viabilidad de un plan de bicisendas para San Miguel de Tucumán

Una mesa de trabajo integrada por funcionarios y especialistas avanzó con el análisis de una iniciativa para la creación de bicisendas en arterias estratégicas de San Miguel de Tucumán.
La intención es celebrar un nuevo encuentro la próxima semana para estudiar datos oficiales, y a partir de ello se podrá presentar una propuesta a la intendenta, Rossana Chahla.
La reunión estuvo encabezada por el secretario de Innovación Tecnológica de la Capital, Omar Abraham, quien estuvo acompañado por autoridades de la Secretaría de Movilidad Urbana. Participaron además expertos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
En la mesa de trabajo, se evaluó la viabilidad para la instalación de bicisendas sobre la avenida Mitre, entre Mate de Luna y Sarmiento, en el sector norte de la ciudad, y sobre Mate de Luna, hacia el oeste.
También se analizó el funcionamiento del carril exclusivo para ómnibus implementado sobre calle Monteagudo, una de las arterias con mayor flujo vehicular en sentido sur-norte del microcentro capitalino.
Abraham explicó que la convocatoria responde a una idea para profundizar el análisis sobre distintas alternativas que permitan mejorar la circulación en la Capital. “Estamos trabajando sobre la posibilidad de incorporar bicisendas en San Miguel de Tucumán y también de evaluar si las vías exclusivas para colectivos han sido eficientes y en qué lugares conviene implementarlas”, señaló.
Información precisa
Destacó que la Secretaría de Innovación Tecnológica cuenta con recursos que permiten obtener información precisa para la toma de decisiones. “Tenemos la posibilidad de hacer estudios a partir del conteo de vehículos mediante las cámaras de seguridad y otras herramientas tecnológicas. Con esos datos buscamos a expertos del Conicet para analizarlos y darle a la intendenta una respuesta concreta”, indicó. Remarcó que la premisa es avanzar sobre evidencia técnica. “Como dice nuestra intendente, ‘dato mata relato’. En función de datos concretos se pueden tomar las decisiones adecuadas en materia de movilidad”, afirmó. El funcionario explicó que el vínculo con los investigadores surgió a partir de conversaciones con las autoridades del Conicet NOA Sur, y ante la necesidad de sumar especialistas.
“Tenemos muchos datos, pero necesitábamos personas con conocimiento específico en movilidad para trabajar en conjunto. La idea es elaborar un informe para que las decisiones se adopten sobre mediciones y análisis objetivos”, sostuvo. Abraham adelantó que la próxima reunión se realizará el lunes, cuando los especialistas tendrán acceso a la información recopilada por el Centro de Monitoreo. “La tercera reunión ya sería con la intendenta, para presentarle una propuesta de trabajo y avanzar en un proyecto conjunto”, dijo. De la mesa de trabajo participaron el director administrativo del área de Movilidad Urbana, Eduardo Mosconi; el titular del CONICET NOA Sur, Augusto Bellomio; la directora del Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Natalia Czytajlo; y la especialista en Movilidad Urbana de la UNT, Inés González Albo.