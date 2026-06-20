Una mesa de expertos analiza la viabilidad de un plan de bicisendas para San Miguel de Tucumán

“Tenemos muchos datos, pero necesitábamos personas con conocimiento específico en movilidad para trabajar en conjunto. La idea es elaborar un informe para que las decisiones se adopten sobre mediciones y análisis objetivos”, sostuvo. Abraham adelantó que la próxima reunión se realizará el lunes, cuando los especialistas tendrán acceso a la información recopilada por el Centro de Monitoreo. “La tercera reunión ya sería con la intendenta, para presentarle una propuesta de trabajo y avanzar en un proyecto conjunto”, dijo. De la mesa de trabajo participaron el director administrativo del área de Movilidad Urbana, Eduardo Mosconi; el titular del CONICET NOA Sur, Augusto Bellomio; la directora del Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Natalia Czytajlo; y la especialista en Movilidad Urbana de la UNT, Inés González Albo.