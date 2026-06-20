El jujeño Pucho González canta a beneficio del bar Juntarnos

Se llama Juan Ernesto, pero para todos es simplemente Pucho González, uno de los compositores del folclore contemporáneo jujeño más reconocidos y con más proyección nacional dentro del género, como lo atestigua el premio Cafrune, votado por sus pares.
Su desarrollo artístico se relaciona directamente con su compromiso social. Al frente de su trío (lo completan Emilio Eduardo Bidondo y Juan Martínez) actuará esta noche a las 21 en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850), con la presencia de Gustavo Guaráz como invitado. El recital tendrá un fin solidario: lo recaudado será a total beneficio del bar-espacio inclusivo Juntarnos, de la Fundación Juntarnos y que funciona desde hace casi dos años en avenida Perón al 2.400, en un proyecto de José Pepe Ramón y atendido por una treintena de personas con discapacidad.
“Nada mejor que disfrutar de la música y el canto de un gran compositor y poeta del NOA y ayudar, a la vez, a esta obra”, señala la convocatoria. Las entradas cuestan $15.000 y las anticipadas se pueden comprar por transferencia a través del teléfono 381-4071289 o al whatsapp https://wa.me/5493814061289.
El repertorio que interpretará González abarca temas propios como las zambas “Si por Jujuy”, “Entre dos Ríos”, “Si te habré andado Jujuy” y “Romance para Juanita” y el bailecito “Angelito de la Puna”, junto con canciones conocidas del repertorio popular. El músico forma parte de una camada artística que defiende la idea de renovar la música tradicional de la región, y forma parte del grupo Los de Jujuy y actúa además en dúo con Josué Escudero. En total, tiene seis discos editados. “Surco” es su último material, lanzado en 2021.
También en Yerba Buena hará dos propuestas más. En el proyecto En Una Sola Mesa (Roca 177), desde las 14 actuarán Leopoldo Deza y Pablo Parolo con “Hecho a mano”, el recital integrado por los poemas y las canciones para adultos escritos por María Elena Walsh.
Por la noche, a partir de las 21 Cumpitas (avenida Aconquija 1.900) recibirá la peña Yungas y Patria, con la presencia central de Ricardo Carrizo, quien estará acompañado por Lissel Pláate, Angie Camuñas, Nacho Meriles, Nico Peralta y Facundo Cabrera.
A la misma hora, los cantautores tucumanos Carlos Andújar e Indio Cansinos, junto a Yunguera, actuarán en Pura Vida Mae (San Lorenzo 127, en la Ciudad Jardín), con entrada a la gorra en el recital “Canciones para abrazar el invierno”.
En la capital
Con entrada gratis, a las 20.30 en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) habrá una nueva edición de “Serenata en el balcón”, a cargo de Manolo Herrera.
Dentro del recorrido de peñas folclóricas de la capital, Yuca Córdoba se presentará con sus temas en El Cardón (Las Heras 50), con invitados especiales.
Destino Mansero, Los Completos de la Noche y Julián Fernández serán los protagonistas en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), con la conducción de Luis Sandoval.
En La Escondida (Miguel Lillo 234) se presentarán Tobías Calatayu, Alina, Huellah (desde Salta) y La Cuerda, con ritmos norteños.; mientras que en La 9 (9 de Julio 345) estará Sunqu Takqi.