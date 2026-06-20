El jujeño Pucho González canta a beneficio del bar Juntarnos

Su desarrollo artístico se relaciona directamente con su compromiso social. Al frente de su trío (lo completan Emilio Eduardo Bidondo y Juan Martínez) actuará esta noche a las 21 en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850), con la presencia de Gustavo Guaráz como invitado. El recital tendrá un fin solidario: lo recaudado será a total beneficio del bar-espacio inclusivo Juntarnos, de la Fundación Juntarnos y que funciona desde hace casi dos años en avenida Perón al 2.400, en un proyecto de José Pepe Ramón y atendido por una treintena de personas con discapacidad.