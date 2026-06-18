Escándalo en la Terminal de Córdoba: una mujer atacó con una picana a policías e intentó quitarle un arma a una agente

Resumen para apurados
- Una mujer fue detenida este jueves en la Terminal de Córdoba tras amenazar a un empleado, atacar a policías con una picana e intentar robar un arma no letal a una agente.
- El incidente inició cuando un maletero denunció amenazas. Al intervenir la policía, la mujer se resistió, usó una linterna-picana y forcejeó para quitarle el arma a una agente.
- La detenida fue trasladada a la Unidad Judicial 1 y quedó a disposición de la Justicia. El caso reaviva la preocupación por la seguridad en zonas de alta concurrencia de Córdoba.
Una mujer de 37 años fue detenida este jueves en la Terminal de Ómnibus de Córdoba luego de protagonizar un violento incidente en el que atacó con una picana eléctrica a efectivos policiales, amenazó a un trabajador del lugar e intentó quitarle un arma no letal a una uniformada.
El episodio ocurrió durante la tarde en el sector de plataformas de la terminal nueva. Todo comenzó cuando un maletero alertó a la Policía sobre una discusión que había mantenido con la mujer, quien presuntamente lo había amenazado con un dispositivo de descarga eléctrica.
Tras recibir el aviso, los efectivos se dirigieron al lugar para intervenir. Sin embargo, según informaron fuentes de la Policía de Córdoba, la mujer se mostró agresiva desde el primer momento y comenzó a insultar a los uniformados.
Durante el palpado preventivo, los agentes encontraron entre sus prendas una linterna negra de aproximadamente 15 centímetros de largo que tenía incorporada una picana eléctrica en uno de sus extremos.
Fue en ese momento cuando la mujer accionó el dispositivo y atacó a los policías que participaban del procedimiento.
La situación se tornó aún más tensa cuando, en medio de la intervención, la sospechosa intentó apoderarse del arma no letal de una agente policial. Pese a la resistencia, los efectivos lograron reducirla y concretar su aprehensión.
Una vez controlada, la mujer fue trasladada a la Unidad Judicial 1, donde quedó a disposición de la Justicia.
Como parte del procedimiento, la Policía secuestró la linterna tipo picana de color negro que habría sido utilizada durante el ataque.