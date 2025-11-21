Secciones
EspectáculosFamosos

Migue Granados reveló su dieta para bajar 20 kilos y el hábito que aún no logra cortar

El conductor contó las claves de su cambio físico e hizo una fuerte crítica a los medicamentos para bajar de peso.

Migue Granados reveló su dieta para bajar 20 kilos Migue Granados reveló su dieta para bajar 20 kilos Hola
Hace 2 Hs

Migue Granados sorprendió a sus seguidores al revelar cuántos kilos logró bajar gracias a una dieta poco habitual y qué es lo que más le cuesta abandonar en su proceso de descenso de peso. “Dejen de joder con el Ozempic de verga, ese es un peligro. Bajé 20 kg ya y pude conocer personalmente a mi pene”, lanzó el conductor de "Soñé que volaba" (Olga) en su cuenta de X. 

“Lo voy a echar yo”: Migue Granados habló sobre la salida de Fer Dente de “Olga”

“Lo voy a echar yo”: Migue Granados habló sobre la salida de Fer Dente de “Olga”

El comentario de Migue llegó a raíz de las declaraciones de Robbie Williams, quien recientemente habló de su salud y sorprendió al contar que está experimentando pérdida de la visión. El cantante lo relacionó directamente con el consumo de semaglutida, que suele comercializarse como Ozempic, y que muchas personas consumen para bajar de peso.

Migue Granados contó cómo hizo para bajar 20 kilos: su particular dieta

Ante su mensaje en X, muchos seguidores comenzaron a preguntarle a Migue más detalles de su cambio físico. “Estoy haciendo la keto con un médico y estudios de seguimiento. Al aire a veces pico cosas, pero sin salir de la keto”, reveló.

“Como pollo, carne, huevo, palta, hojas verdes, aceite de oliva, aceitunas, nueces, arándanos, pescado, frutillas. Todo eso”, sumó Migue, dejando en claro que está en un tratamiento supervisado por profesionales.

En respuesta a otro seguidores que le preguntó si estaba realizando "keto", un plan de alimentación muy bajo en carbohidratos, alto en grasas y moderado en proteínas que fuerza al cuerpo a quemar grasa para obtener energía en lugar de carbohidratos, Migue respondió: "Si. Pero sana. No chinchulines y salame todo el día". Eso sí, Migue aseguró sobre una de sus debilidades: "La (gaseosa) coca no le puedo dejar".

Qué dijo Robbie Williams sobre su salud

En una reciente entrevista, Robbie Williams contó que comenzó a notar un deterioro progresivo en su visión y lo relacionó con el tratamiento farmacológico que utilizó para bajar de peso. “Quiero advertir a la gente que lea esto de los riesgos potenciales, para que se asegure de investigar”, expuso en diálogo con The Sun. Entonces, reveló: “Fui un consumidor bastante precoz de las inyecciones, pero lo que también estoy notando es que mi vista no es muy buena”.

El artista aseguró que durante algunos de sus shows, no lograba identificar a ciertas personas entre el público, y que recientemente asistió a un partido de fútbol en el que los jugadores se veían simplemente como “manchas en un campo verde”. A esto se sumó la necesidad de actualizar la graduación de sus anteojos, un cambio que terminó de confirmar que algo no estaba bien.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”
1

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
2

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio
4

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales
5

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer
6

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

Más Noticias
¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Comentarios