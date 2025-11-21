Migue Granados reveló su dieta para bajar 20 kilos y el hábito que aún no logra cortar

Qué dijo Robbie Williams sobre su salud

En una reciente entrevista, Robbie Williams contó que comenzó a notar un deterioro progresivo en su visión y lo relacionó con el tratamiento farmacológico que utilizó para bajar de peso. “Quiero advertir a la gente que lea esto de los riesgos potenciales, para que se asegure de investigar”, expuso en diálogo con The Sun. Entonces, reveló: “Fui un consumidor bastante precoz de las inyecciones, pero lo que también estoy notando es que mi vista no es muy buena”.