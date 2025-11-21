Migue Granados reveló su dieta para bajar 20 kilos y el hábito que aún no logra cortar

Migue Granados sorprendió a sus seguidores al revelar cuántos kilos logró bajar gracias a una dieta poco habitual y qué es lo que más le cuesta abandonar en su proceso de descenso de peso. “Dejen de joder con el Ozempic de verga, ese es un peligro. Bajé 20 kg ya y pude conocer personalmente a mi pene”, lanzó el conductor de "Soñé que volaba" (Olga) en su cuenta de X.
El comentario de Migue llegó a raíz de las declaraciones de Robbie Williams, quien recientemente habló de su salud y sorprendió al contar que está experimentando pérdida de la visión. El cantante lo relacionó directamente con el consumo de semaglutida, que suele comercializarse como Ozempic, y que muchas personas consumen para bajar de peso.
Migue Granados contó cómo hizo para bajar 20 kilos: su particular dieta
Ante su mensaje en X, muchos seguidores comenzaron a preguntarle a Migue más detalles de su cambio físico. “Estoy haciendo la keto con un médico y estudios de seguimiento. Al aire a veces pico cosas, pero sin salir de la keto”, reveló.
“Como pollo, carne, huevo, palta, hojas verdes, aceite de oliva, aceitunas, nueces, arándanos, pescado, frutillas. Todo eso”, sumó Migue, dejando en claro que está en un tratamiento supervisado por profesionales.
En respuesta a otro seguidores que le preguntó si estaba realizando "keto", un plan de alimentación muy bajo en carbohidratos, alto en grasas y moderado en proteínas que fuerza al cuerpo a quemar grasa para obtener energía en lugar de carbohidratos, Migue respondió: "Si. Pero sana. No chinchulines y salame todo el día". Eso sí, Migue aseguró sobre una de sus debilidades: "La (gaseosa) coca no le puedo dejar".
Qué dijo Robbie Williams sobre su salud
En una reciente entrevista, Robbie Williams contó que comenzó a notar un deterioro progresivo en su visión y lo relacionó con el tratamiento farmacológico que utilizó para bajar de peso. “Quiero advertir a la gente que lea esto de los riesgos potenciales, para que se asegure de investigar”, expuso en diálogo con The Sun. Entonces, reveló: “Fui un consumidor bastante precoz de las inyecciones, pero lo que también estoy notando es que mi vista no es muy buena”.
El artista aseguró que durante algunos de sus shows, no lograba identificar a ciertas personas entre el público, y que recientemente asistió a un partido de fútbol en el que los jugadores se veían simplemente como “manchas en un campo verde”. A esto se sumó la necesidad de actualizar la graduación de sus anteojos, un cambio que terminó de confirmar que algo no estaba bien.