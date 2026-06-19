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Atención Tucumán y Santiago: En Sportsman llevate el regalo ideal para papá y participá por una moto 0 km
Atención Tucumán y Santiago: En Sportsman llevate el regalo ideal para papá y participá por una moto 0 km
Hace 11 Hs

Se acerca el Día del Padre y Sportsman ya armó el plan perfecto para sorprenderlo: los mejores regalos y la oportunidad única de llevarse una moto 0km a casa.

La propuesta de Sportsman para este Día del Padre reúne opciones para todos los estilos y presupuestos. Desde zapatillas de las marcas más reconocidas a partir de $70.000, indumentaria desde $20.000 y buzos desde $50.000, hasta accesorios y complementos para completar cualquier look.

Comprás el regalo, te llevás la moto

Este año, elegir el regalo de papá viene con un premio espectacular. Con la promo "Raspá y Ganá", cada compra a partir de $130.000 te asegura una raspadita para descubrir al instante si te ganás el gran premio de la temporada.

¿De qué se trata? Una espectacular Motomel Blitz Base 0km, completa con su casco y el patentamiento totalmente incluido ¡lista para salir a rodar!

Atención Tucumán y Santiago: En Sportsman llevate el regalo ideal para papá y participá por una moto 0 km

La promoción estará vigente hasta el 30 de junio en sucursales adheridas de todo el país. Es la excusa ideal para que cada compra rinda el doble: le das a papá el regalo que se merece y te quedás con una chance real de llevarte una moto a casa.

¿Cómo participar?

. Tu pase a la suerte: Con compras de $130.000 o más hasta el 30 de junio, te llevás tu raspadita.

. Premio inmediato: Descubrís en el acto si ganaste la Moto 0km.

Para conocer todas las novedades, tendencias y promociones vigentes, Sportsman invita a visitar sus sucursales y descubrir propuestas pensadas para celebrar este Día del Padre con estilo y una cuota extra de emoción.

Esta nota es de acceso libre.
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