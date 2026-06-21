La industria del videojuego facturó U$S 201.600 millones en 2025 mientras despidió a más de 45.000 trabajadores

La realidad para los estudios y editoras de videojuegos de todo el mundo es mucho más amable que con los trabajadores de la industria. El mercado mundial del videojuego terminó 2025 con U$S 201.600 millones en ingresos, un 9,1% más que el año anterior. Ese récord de ingresos contrasta con los puestos de trabajo perdidos, unos 45.000 se estima en el periodo entre 2022 y el año pasado. Solo en 2025 se habrían sumado más de 5.000 recortes. Muchos analistas sitúan a la industria del videojuego en plena fase de reajuste tras el boom de la pandemia.