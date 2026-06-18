Seguridad

Un joven fue baleado en el barrio San Cayetano y permanece internado en grave estado

La víctima, de 18 años, recibió un disparo en el torso y debió ser intervenida quirúrgicamente. Dos hombres quedaron aprehendidos.

Perito, en el lugar del hecho. MPF
Perito, en el lugar del hecho. MPF
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un joven de 18 años quedó grave tras ser baleado el miércoles en el barrio San Cayetano, Tucumán. Hay dos detenidos bajo investigación de la Unidad Fiscal de Homicidios.
  • Tras el disparo en el torso, la víctima corrió varias cuadras antes de colapsar. Fue operada de urgencia mientras peritos hallaron rastros de sangre e impactos en una casa.
  • El caso se investiga como tentativa de homicidio. La situación de los sospechosos detenidos se definirá en la Justicia mientras continúa la recolección de pruebas balísticas.
Resumen generado con IA

Un joven, de 18 años, permanece internado en grave estado tras haber sido baleado en el barrio San Cayetano, en la capital. 

Por el hecho, investigado como homicidio en grado de tentativa mediante el uso de arma de fuego, dos hombres fueron aprehendidos por disposición de la Unidad Fiscal Especializada de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale.

El episodio ocurrió el miércoles 17 de junio, alrededor de las 19.50, en inmediaciones de los pasajes Belisario López y Miguel Figueroa Román.

Según los primeros datos, la víctima recibió disparos de arma de fuego que le provocaron una lesión con orificio de entrada y salida en el sector derecho del torso, a la altura del hemitórax y la espalda.

A pesar de las heridas, el joven logró desplazarse varias cuadras antes de desplomarse en la intersección de las calles Díaz Vélez y Próspero Palazzo. Allí fue asistido por desconocidos, quienes lo trasladaron inicialmente al CAPS de San Cayetano. Posteriormente, fue derivado al hospital Centro de Salud.

De acuerdo con el informe médico, ingresó al establecimiento sanitario con un cuadro de extrema gravedad y debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

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Durante las tareas investigativas, vecinos de la zona manifestaron haber escuchado múltiples detonaciones provenientes del sector donde se produjo el ataque. Además, los peritos detectaron manchas de sangre y daños compatibles con impactos de arma de fuego en la fachada de una vivienda cercana al lugar del hecho.

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Mientras continúan las medidas de prueba, la fiscalía informó que dos hombres, de 23 y 46 años, fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa.

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