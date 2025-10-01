Secciones
David Lebón lloró emocionado por las palabras de una joven en la presentación de sus memorias

El exintegrante de Serú Girán no pudo contener las lágrimas durante la presentación de su libro La magia de estar aquí. El momento quedó registrado en video y se volvió viral.

Hace 1 Hs

David Lebón vivió una situación conmovedora durante la presentación de sus memorias La magia de estar aquí, realizada en una librería de Buenos Aires.

Cuando finalizó su exposición, el público tuvo la oportunidad de expresarse y una joven tomó la palabra para agradecerle. Sus frases fueron tan sentidas que emocionaron profundamente al legendario músico.

“Muchas gracias por tu música porque me cambió mucho y me ayudó mucho en momentos malos que tuve y fue un gran cambio para mí”, le dijo la joven.

El exSerú Girán, visiblemente conmovido, rompió en llanto y respondió entre risas y lágrimas: “¿Vos no serás mi hija?”. Acto seguido, la abrazó frente a todos los presentes.

El instante fue registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las memorias de David Lebón: La magia de estar aquí

El libro fue escrito en coautoría con el periodista musical Marcelo Daniel Fernández Bitar y publicado por Editorial Planeta.

La obra está presentada como “Memorias de un genio que ayudó a construir el sonido de una nación”. Allí, Lebón repasa su historia en el rock argentino, desde sus inicios en Pappo’s Blues, su paso por Pescado Rabioso con Luis Alberto Spinetta, su participación junto a Sui Generis y, por supuesto, su rol central en Serú Girán junto a Charly García, Pedro Aznar y Oscar Moro.

Además, la publicación revela aspectos poco conocidos de su vida, como su infancia en Estados Unidos y la particular historia de su madre, que fue espía.

El prólogo estuvo a cargo de Pedro Aznar y el libro ya se consigue en librerías a un precio de $26.900.

