David Lebón lloró emocionado por las palabras de una joven en la presentación de sus memorias

La obra está presentada como “Memorias de un genio que ayudó a construir el sonido de una nación”. Allí, Lebón repasa su historia en el rock argentino, desde sus inicios en Pappo’s Blues, su paso por Pescado Rabioso con Luis Alberto Spinetta, su participación junto a Sui Generis y, por supuesto, su rol central en Serú Girán junto a Charly García, Pedro Aznar y Oscar Moro.