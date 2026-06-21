El sensor ingerible del MIT que mide la temperatura interna y podría reemplazar al termómetro

Según MIT News, Giovanni Traverso, profesor asociado de ingeniería mecánica en el MIT, señaló: “Esto podría reemplazar todos los termómetros, porque es la forma más precisa de tomar la temperatura”. La gran diferencia con los métodos de medición tradicionales es que mide la temperatura interna de modo continuo y transmite los datos en tiempo real usando retrodispersión inalámbrica. El flujo de información ya no es superficial de un momento específico. Además, la temperatura en la piel, la boca o la axila fluctúa mucho por el ambiente.