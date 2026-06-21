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El sensor ingerible del MIT que mide la temperatura interna y podría reemplazar al termómetro

La cápsula de seis milímetros transmite datos en tiempo real usando retrodispersión inalámbrica.

PRÁCTICO. El dispositivo de medición se ingiere por la boca.
PRÁCTICO. El dispositivo de medición se ingiere por la boca.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Científicos del MIT desarrollaron un sensor ingerible de solo seis milímetros que mide la temperatura interna en tiempo real para reemplazar a los termómetros tradicionales.
  • La pequeña cápsula, que se digiere en 24 a 48 horas, transmite datos continuos mediante retrodispersión inalámbrica, evitando fluctuaciones de la piel y riesgos de obstrucción.
  • Este avance promete transformar la vigilancia clínica en hospitales y hogares, facilitando la detección temprana de infecciones y mejorando el control de pacientes de riesgo.
Resumen generado con IA

La cápsula tiene solo 6 milímetros de diámetro y 4 milímetros de altura, dimensiones más pequeñas que las de cualquier otro sensor ingerible validado, según Nature Electronics. La descripción corresponde al sensor desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) su impacto es tanto que podría renovar la vigilancia clínica tanto en hospitales como en el hogar.

Según MIT News, Giovanni Traverso, profesor asociado de ingeniería mecánica en el MIT, señaló: “Esto podría reemplazar todos los termómetros, porque es la forma más precisa de tomar la temperatura”. La gran diferencia con los métodos de medición tradicionales es que mide la temperatura interna de modo continuo y transmite los datos en tiempo real usando retrodispersión inalámbrica. El flujo de información ya no es superficial de un momento específico. Además, la temperatura en la piel, la boca o la axila fluctúa mucho por el ambiente.

La tecnología permite aplicaciones en la vigilancia de fiebre, control en anestesia, seguimiento de pacientes inmunosuprimidos y monitorización del ciclo ovulatorio. Traverso resumió en MIT News: “Un sensor como este permite monitorear infecciones y detectarlas temprano”. El especialista subrayó la importancia de este avance para personas inmunosuprimidas y pacientes sometidos a anestesia, para quienes la fiebre y la hipotermia representan riesgos importantes.

Al depender del tránsito intestinal, el monitoreo con la pastilla específica dura lo que tarde el cuerpo en digerirla y evacuarla (generalmente entre 24 y 48 horas).

Traverso afirmó en MIT News que el desarrollo de estos sensores permite pensar en el reemplazo de los termómetros convencionales y anticipa un futuro con monitorización más precisa y menos invasiva, incluso fuera del entorno hospitalario. Su tamaño reducido disminuye el riesgo de obstrucción, lo que aumenta la seguridad en niños y permite aplicaciones clínicas innovadoras tanto en hospitales como en el hogar o en ambientes extremos. Esta medición constante y de alta precisión aporta comodidad para el paciente e información crítica para profesionales médicos.

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