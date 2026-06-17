Declararán ciudadano ilustre pos mortem de San Miguel de Tucumán al "Señor de los cubanitos"

"Detrás del personaje había una historia de esfuerzo. Huérfano desde muy joven, Rojas creció trabajando en lo que podía hasta que encontró en los cubanitos su sustento y, con el tiempo, su arte. No fumaba, no bebía, no improvisaba: todo en él respondía a una filosofía sencilla pero firme, la de dignificar el trabajo con elegancia y respeto", se lo describió en una nota reciente de este diario.