Política

Declararán ciudadano ilustre pos mortem de San Miguel de Tucumán al "Señor de los cubanitos"

El Concejo Deliberante destacará a Carlos Rojas, fallecido en 2024, "por su aporte como icono cultural y de tradición en la comunidad".

Don Rojas, el señor de los cubanitos.
"Don Rojas", el señor de los cubanitos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán declarará ciudadano ilustre pos mortem a Carlos Rojas, el histórico vendedor de cubanitos, por su icónico legado de trabajo digno.
  • Rojas falleció en 2024 a los 88 años. Desde 1963, recorría las peatonales vestido de esmoquin vendiendo cubanitos, lo que motivó este proyecto impulsado por diversos sectores.
  • La distinción busca consolidar su figura como símbolo de identidad y dignificación del trabajo local, resguardando su legado tras recientes hechos de vandalismo a su estatua.
Resumen generado con IA

La suba del boleto de colectivo. Un posible incremento en la tarifa del taxi. Y en un orden del día con una quincena de asuntos, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán incluyó un proyecto que recuerda a una emblemática figura del microcentro de la Capital.

En la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, que preside Fernando Juri (PJ), se ubicó en el punto 11° la iniciativa que declara Ciudadano Ilustre Pos Mortem de la Ciudad Histórica a Carlos Oscar Rojas, conocido como "El Señor de los Cubanitos".

La propuesta lleva las firmas de Carlos Arnedo (hoy secretario de Movilidad Urbana de la Capital), del radical Federico Romano Norri, del bussista Ramiro Ortega y del peronista Hugo Andina Lizárraga.

La propuesta, que recibió dictamen favorable en las comisiones de Legislación General y de Educación, Cultura y Moralidad, destaca a Rojas "por su aporte como icono cultural y de tradición en la comunidad, resaltando el valor del trabajo, con  dignidad, perseverancia, dedicación, respeto y profesionalismo".

El "Señor de los cubanitos" falleció el 13 de noviembre de 2024, a los 88 años. Ya en una edición de 1963, LA GACETA daba cuenta del elegante vendedor, vestido de smoking y con bandeja en mano, que ofrecía sus productos en la peatonal y en las galerías.

"Detrás del personaje había una historia de esfuerzo. Huérfano desde muy joven, Rojas creció trabajando en lo que podía hasta que encontró en los cubanitos su sustento y, con el tiempo, su arte. No fumaba, no bebía, no improvisaba: todo en él respondía a una filosofía sencilla pero firme, la de dignificar el trabajo con elegancia y respeto", se lo describió en una nota reciente de este diario.

En mayo pasado, la estatua que evoca a Rojas volvió a ser blanco de un ataque vandálico en plena peatonal Muñecas, lo que generó indignación. Ahora, el "Señor de los cubanitos" será declarado Ciudadano Ilustre Pos Mortem de la Capital.

Temas San Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánCarlos Oscar Rojas
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