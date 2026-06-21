Celulares con caja abierta en Mercado Libre: el truco para ahorrar hasta un 50% en tecnología de gama alta

Según un informe del portal IProfesional no son unidades usadas o nuevas. Los celulares en "caja abierta" son equipos que fueron abiertos, exhibidos o devueltos, pero que conservan un estado prácticamente nuevo. El precio puede ser menor que el 30% o incluso el 50% en algunos modelos. Esto permite acceder a tecnología de alta gama por una fracción de su costo.

La plataforma define a estos equipos como aquellos que, si bien fueron devueltos, exhibidos o comercializados brevemente, no registran un uso prolongado ni daños funcionales o estéticos significativos. El embalaje original se ha roto, sí, pero el dispositivo mantiene un estado casi idéntico al de fábrica, a menudo con todos sus accesorios.