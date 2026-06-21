Celulares con caja abierta en Mercado Libre: el truco para ahorrar hasta un 50% en tecnología de gama alta

Resumen para apurados
- Miles de argentinos compran celulares de "caja abierta" en Mercado Libre para ahorrar hasta un 50% en tecnología de gama alta ante los altos precios actuales.
- Se trata de equipos que fueron devueltos, exhibidos o comercializados brevemente, manteniendo un estado casi idéntico al de fábrica pero con el embalaje original abierto.
- Esta tendencia se consolida como una opción inteligente para acceder a tecnología premium a menor costo, requiriendo que el comprador verifique las condiciones de venta.
Algunos se obsesionan por tener el modelo más actualizado de teléfono móvil. En las últimas semanas hay una opción sumamente seductora y que se adapta a ese perfil de miles de argentinos. En Mercado Libre comenzaron a venderse "celulares con caja abierta", citan varios anuncios. La tendencia de los compradores se orienta hacia las alternativas más económicas en un mercado con precios elevados y cambios permanentes.
Según un informe del portal IProfesional no son unidades usadas o nuevas. Los celulares en "caja abierta" son equipos que fueron abiertos, exhibidos o devueltos, pero que conservan un estado prácticamente nuevo. El precio puede ser menor que el 30% o incluso el 50% en algunos modelos. Esto permite acceder a tecnología de alta gama por una fracción de su costo.
La plataforma define a estos equipos como aquellos que, si bien fueron devueltos, exhibidos o comercializados brevemente, no registran un uso prolongado ni daños funcionales o estéticos significativos. El embalaje original se ha roto, sí, pero el dispositivo mantiene un estado casi idéntico al de fábrica, a menudo con todos sus accesorios.
El desafío para el consumidor es la información y el criterio. En la era del comercio digital, la clave es saber exactamente qué se adquiere, a quién se le compra y bajo qué condiciones. Si el comprador se informa, pregunta y utiliza los mecanismos de protección de la plataforma, la "caja abierta" se convierte en una excelente decisión y una inversión inteligente, para que la búsqueda de la mejor oferta de un celular sea un éxito.
Algunas opciones en línea
Samsung Galaxy S21 FE Blanco 5G
Precio y oferta
Precio de lista: $1.278.538
Precio con 52% de descuento: $613.698,24
Mismo precio en 6 cuotas de $102.283,04
Tienda: Zelucash
- Características principales
Cámara trasera principal: 12 MPX (Zoom óptico 3x, digital 10x)
Cámara frontal principal: 32 MPX
Resolución de video (trasera/frontal): 3840 PX x 2160 PX
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Resistencia: Clasificación IP68 (agua y polvo)
Peso: 177 gramos
- Pantalla y batería
Pantalla: 6.4" AMOLED Full HD+ (Infinity-O Display)
Frecuencia de actualización: 120 Hz (401 PPI)
Batería: 4.500 mAh con carga rápida e inalámbrica
- Rendimiento y conectividad
Procesador: Exynos 2100 (8 núcleos, 2,9 GHz)
Memoria: 6 GB RAM / 128 GB Interna
Conectividad: 5G y NFC
iPhone 16
Precio y oferta
Precio de lista: $2.654.928
Precio con 51% de descuento: $1.299.000
Cuotas: 6 de $292.253,35
Tienda: Follow Argentina
- Características principales
Cámara trasera principal: 48 MPX (Zoom óptico 2x, digital 10x)
Cámara frontal principal: 12 MPX
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Resistencia: Clasificación IP68 (agua y polvo)
Peso: 170 gramos
- Pantalla y batería
Pantalla: 6.1" OLED Super Retina XDR (2556 x 1179 PX)
Píxeles por pulgada: 460 PPI
Batería: 3.560 mAh con carga rápida e inalámbrica
Rendimiento y conectividad
Procesador: A18
Samsung Galaxy S22 (Exynos) 5G
Precio y oferta
Precio de lista: $1.356.422,07
Precio con 58% de descuento: $568.588
Mismo precio en 9 cuotas de $63.176,44
Tienda: Zelucash
- Características principales
Cámara trasera principal: 50 MPX (Zoom óptico 3x, digital 30x)
Cámara frontal principal: 10 MPX
Resolución video trasera: 7680 PX x 4320 PX
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Resistencia: Clasificación IP68 (agua y polvo)
Peso: 167 gramos
- Pantalla y batería
Pantalla: 6.1" Dynamic AMOLED 2X Full HD+ (1080 x 2340 PX)
Frecuencia de actualización: 120 Hz (425 PPI)
Batería: 3.700 mAh con carga rápida e inalámbrica
- Rendimiento y conectividad
Procesador: Exynos 2200 (8 núcleos, 2,99 GHz)
Memoria: 8 GB RAM / 128 GB Interna
Conectividad: 5G y NFC
Memoria: 8 GB RAM / 128 GB Interna
Conectividad: 5G, NFC y USB-C