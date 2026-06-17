El dólar oficial y el "blue" volvieron a subir: cómo cerraron este miércoles

Resumen para apurados
- Este miércoles, los dólares oficial y blue subieron en Argentina a $1.460 y $1.475 respectivamente, consolidando la tendencia alcista de las cotizaciones durante junio.
- Ambas cotizaciones subieron cinco pesos en una jornada con alta negociación mayorista. En junio, el tipo de cambio oficial acumula un alza de $33,50 y el blue aumentó un 3,1%.
- Aunque el mayorista está lejos del tope cambiario, la inflación empujará el techo de las bandas a $1.844 en julio, anticipando un mayor margen de ajuste para el tipo de cambio.
El dólar subió por segunda jornada consecutiva y alcanzó uno de sus valores más elevados desde el 8 de junio. Según las pantallas del Banco Nación (BNA), la cotización oficial registró un aumento de cinco unidades y se vendió a $1.460.
En el mercado mayorista, donde se concentra el grueso de las operaciones cambiarias, el volumen negociado en el segmento de contado fue de U$S606,6 millones. Allí, la divisa estadounidense también aumentó $5 y finalizó a $1.441,50.
Hay un detalle que no se debe perder de vista: la evolución del tipo de cambio oficial muestra una tendencia ascendente durante junio. En lo que va del mes acumula un incremento de $33,50.
A pesar de la reciente escalada, el mayorista todavía se mantiene lejos del techo establecido para las bandas cambiarias. Con un límite superior ubicado en $1.786,94, la cotización conserva una distancia de $345, equivalente a 23,9%, respecto de ese nivel teórico de flotación.
¿A cuánto operó el dólar "blue"?
Entre las cotizaciones financieras, el Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.499,68, mientras que el dólar MEP se negocia a $1.455,80.
Por su parte, el dólar "blue" también avanzó cinco unidades y cerró a $1.475 para la venta. En lo que va del sexto mes del año, el mercado informal acumula una suba de $45, lo que representa un incremento de 3,1%.