Impactante fenómeno en el debut de Argentina: un meteorito iluminó el cielo durante el partido ante Argelia

En los videos pueden escucharse los gritos de asombro de los asistentes del Kansas City Stadium, donde el brillo obligó a voltear las cabezas. Las autoridades no definieron si se trató de un meteorito o un cometa. En el caso del primero, se trata de objetos espaciales de un tamaño que varía entre granos de polvo hasta varios kilómetros, que se adentran en un planeta ajeno al lugar en que se formaron y alcanzan su superficie tras sobrevivir a su paso por la atmósfera.