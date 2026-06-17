La locura por la Selección en Bangladesh: así festejaron el triunfo de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Antes que un partido de fútbol, para miles de personas en Bangladesh fue una nueva oportunidad para demostrar un amor que parece no tener fronteras. El triunfo 3-0 de la Selección Argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026 volvió a convertir a las calles de Daca en una fiesta celeste y blanca, con caravanas, bombos, cánticos y una pasión que sorprendió, una vez más, al resto del mundo.