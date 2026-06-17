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Experiencia Innovación Sostenible: la industria frente al desafío de cambiar

La vicepresidenta de la UIT afirmó que antes de automatizar, las empresas deben ordenarse.

EN FOCO. Andriani será una de las voces del evento de mañana. captura de video
EN FOCO. Andriani será una de las voces del evento de mañana. captura de video
Hace 4 Hs

La innovación tecnológica ya dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad dentro de la industria. No obstante, incorporar nuevas herramientas no garantiza por sí sola mejores resultados. Para Florencia Andriani, vicepresidenta de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), el verdadero desafío pasa por la transformación interna de las organizaciones.

La empresaria industrial será una de las expositoras de la segunda edición de la experiencia “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, organizada por LA GACETA, que se realizará mañana a partir de las 16 en el hotel Hilton Garden Inn.

En la antesala del encuentro, Andriani reflexionó sobre el impacto de la tecnología en los sectores productivos estratégicos de Tucumán y del Norte Grande, y advirtió “el principal desafío hoy no es una transformación tecnológica, sino una transformación organizacional”.

Procesos internos

A partir de su experiencia en una empresa metalmecánica con más de ocho décadas de trayectoria, Andriani explicó que la incorporación de nuevas tecnologías debe estar precedida por un profundo conocimiento de los procesos internos. “Hay muchísimas herramientas disponibles, pero no se trata solamente de comprar un software. Si una empresa no conoce bien sus procesos y su nivel de madurez para incorporar tecnología, corre el riesgo de caer en lo que yo llamo la automatización del caos”, señaló.

Según indicó, automatizar procedimientos deficientes no implica mejorar la productividad, sino trasladar los problemas existentes a nuevas plataformas. “Lo único que se logra es que el desorden deje de hacerlo una persona y pase a hacerlo un software o un robot”, afirmó. Por eso consideró fundamental que las empresas evalúen cuidadosamente su situación antes de avanzar en inversiones tecnológicas de gran escala.

Experiencia Innovación Sostenible: “El impacto social ya no puede ser un área aislada en la empresa”

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Además, la experta consideró que la tecnología debe entenderse como una aliada de las personas y no como una amenaza. “La migración hacia nuevas tecnologías es necesaria porque permite producir mejor y de manera más inteligente. Pero eso no significa que las personas queden fuera de competencia”, manifestó.

En ese sentido, destacó la importancia de la capacitación permanente para acompañar los cambios. “No dejamos afuera a quienes vienen trabajando y creciendo con la empresa. Tratamos de brindarles oportunidades para que continúen desarrollándose en aquello que saben hacer”, reflexionó.

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