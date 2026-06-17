Cuál es el paso previo e indispensable que deben tomar las empresas antes de automatizar procesos, según una dirigente de la Unión Industrial Tucumana

Procesos internos

A partir de su experiencia en una empresa metalmecánica con más de ocho décadas de trayectoria, Andriani explicó que la incorporación de nuevas tecnologías debe estar precedida por un profundo conocimiento de los procesos internos. “Hay muchísimas herramientas disponibles, pero no se trata solamente de comprar un software. Si una empresa no conoce bien sus procesos y su nivel de madurez para incorporar tecnología, corre el riesgo de caer en lo que yo llamo la automatización del caos”, señaló.