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Cuál es el paso previo e indispensable que deben tomar las empresas antes de automatizar procesos, según una dirigente de la Unión Industrial Tucumana

Mañana llega Experiencia Innovación Sostenible Volúmen 2. Dónde y cómo inscribirse.

EN FOCO. Andriani será una de las voces del evento de mañana. captura de video.
EN FOCO. Andriani será una de las voces del evento de mañana. captura de video. ARCHIVO
Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • Florencia Andriani (UIT) expondrá mañana en el evento de LA GACETA en Tucumán sobre la necesidad de transformar las organizaciones antes de incorporar tecnologías industriales.
  • La referente advierte que automatizar procesos deficientes sin un orden interno previo solo traslada el desorden a un software, basándose en su experiencia en metalmecánica.
  • La clave del futuro industrial radica en capacitar al personal para que conviva con la tecnología, asegurando una transición sostenible que potencie la productividad regional.
Resumen generado con IA

La innovación tecnológica ya dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad dentro de la industria. No obstante, incorporar nuevas herramientas no garantiza por sí sola mejores resultados. Para Florencia Andriani, vicepresidenta de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), el verdadero desafío pasa por la transformación interna de las organizaciones.

La empresaria industrial será una de las expositoras de la segunda edición de la experiencia “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, organizada por LA GACETA, que se realizará mañana a partir de las 16 en el hotel Hilton Garden Inn.

En la antesala del encuentro, Andriani reflexionó sobre el impacto de la tecnología en los sectores productivos estratégicos de Tucumán y del Norte Grande, y advirtió “el principal desafío hoy no es una transformación tecnológica, sino una transformación organizacional”.

Procesos internos

A partir de su experiencia en una empresa metalmecánica con más de ocho décadas de trayectoria, Andriani explicó que la incorporación de nuevas tecnologías debe estar precedida por un profundo conocimiento de los procesos internos. “Hay muchísimas herramientas disponibles, pero no se trata solamente de comprar un software. Si una empresa no conoce bien sus procesos y su nivel de madurez para incorporar tecnología, corre el riesgo de caer en lo que yo llamo la automatización del caos”, señaló.

Según indicó, automatizar procedimientos deficientes no implica mejorar la productividad, sino trasladar los problemas existentes a nuevas plataformas. “Lo único que se logra es que el desorden deje de hacerlo una persona y pase a hacerlo un software o un robot”, afirmó. Por eso consideró fundamental que las empresas evalúen cuidadosamente su situación antes de avanzar en inversiones tecnológicas de gran escala.

Experiencia Innovación Sostenible: “El impacto social ya no puede ser un área aislada en la empresa”

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Además, la experta consideró que la tecnología debe entenderse como una aliada de las personas y no como una amenaza. “La migración hacia nuevas tecnologías es necesaria porque permite producir mejor y de manera más inteligente. Pero eso no significa que las personas queden fuera de competencia”, manifestó.

En ese sentido, destacó la importancia de la capacitación permanente para acompañar los cambios. “No dejamos afuera a quienes vienen trabajando y creciendo con la empresa. Tratamos de brindarles oportunidades para que continúen desarrollándose en aquello que saben hacer”, reflexionó.

Cuál es el paso previo e indispensable que deben tomar las empresas antes de automatizar procesos, según una dirigente de la Unión Industrial Tucumana
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