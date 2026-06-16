El Gobierno avanza con el nombramiento de jueces tras la aprobación de los pliegos en el Senado

Este movimiento de piezas en los tribunales se inscribe en un escenario de profunda reorganización interna de las relaciones entre el poder político y los magistrados. En diversos sectores del sistema judicial, analistas y operadores observan con atención cómo el despliegue de estos pliegos altera los equilibrios de poder, donde terminales vinculadas a apellidos de peso como Mahiques, o los despachos de la propia Corte Suprema de Justicia, reconfiguran su mapa de influencias de cara al futuro. De hecho, la semana pasada el oficialismo ya había dado muestras de este dinamismo al ratificar el nombramiento de Emilio Rosatti, hijo del actual presidente del máximo tribunal, para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.