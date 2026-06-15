LA GACETA desde Kansas City: a horas del debut, los hinchas argentinos tiñeron de celeste y blanco la ciudad

Kansas distintas

Lo que esos visitantes recorren es, en realidad, una ciudad partida en dos. Hay dos Kansas City: la más grande y tradicional, del lado del estado de Misuri, que concentra el poder económico y administrativo, el downtown y el Arrowhead Stadium donde la Selección hará su debut mundialista; y otra más chica, residencial e industrial, del lado del estado de Kansas, de avenidas amplias y enormes outlets. Entre una y otra corre un río y hasta una frontera estatal, con diferencias impositivas, políticas y culturales que cambian de una vereda a la otra. En ese costado más silencioso, en el condado de Wyandotte, el equipo de Lionel Scaloni instaló su búnker: el Compass Minerals National Performance Center, un complejo de élite apartado del ruido, ideal para aislarse y enfocarse de lleno en el Mundial.