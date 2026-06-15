¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Vozinha: el arquero de 40 años que sostuvo el histórico empate de Cabo Verde ante España

Con 89 partidos internacionales sobre el lomo, es el segundo jugador con más presencias en la historia de su seleccionado y el líder espiritual de un plantel que eliminó a Camerún en las Eliminatorias de la CAF. A los 40 años, ingresó al selecto club de los futbolistas más longevos en disputar una Copa del Mundo y demostró que la edad es apenas un número cuando hay temple y coraje. Cabo Verde festejó su primer punto mundialista como un campeonato y el planeta fútbol ya sabe que esta "Abuelita" de 40 años es el guardián de la ilusión africana.