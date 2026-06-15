¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Vozinha: el arquero de 40 años que sostuvo el histórico empate de Cabo Verde ante España

Resumen para apurados
- El arquero Vozinha (40 años) fue la figura en el histórico empate 0-0 de Cabo Verde ante España en el estadio de Atlanta, por el debut del Mundial 2026.
- Con siete atajadas monumentales, el veterano arquero del Chaves de Portugal sostuvo el arco invicto de su selección debutante, tras llegar al torneo con poca continuidad.
- Este histórico punto ubica a Cabo Verde con ilusión en el Grupo H, mientras consagra a Vozinha como uno de los futbolistas más longevos e icónicos de la cita mundialista.
El azar del fútbol es caprichoso y tiene memoria. En junio de 1986, en pleno Mundial de México, un fanático del fútbol en Cabo Verde intentó anotar a su hijo recién nacido como "Jorge Valdano", maravillado por el debut del delantero argentino ante Corea del Sur. Las estrictas leyes de registro de la isla africana se lo impidieron. Como segunda opción, eligió homenajear a Josimar, el notable lateral de Brasil. 40 años después, ese bebé llamado Josimar Dias (Vozinha) se paró bajo los tres palos del Atlanta Stadium, en el partido número 13 del Mundial 2026, para transformarse en el héroe absoluto del debut más emotivo de la cita ecuménica.
Cabo Verde, una de las cuatro naciones debutantes en la historia de las Copas del Mundo, plantó bandera en el Grupo H y le arrancó un histórico empate 0-0 a España, la vigente campeona de Europa y candidata al título. Una hazaña que lleva la firma exclusiva de su arquero y capitán, quien sostuvo el milagro con siete atajadas monumentales que terminaron por desesperar a los delanteros de la "Roja".
La actuación de Vozinha rozó la épica. En los momentos de mayor asedio español, se convirtió en un muro infranqueable: le ahogó el grito de gol a Mikel Oyarzabal con un manotazo espectacular, desactivó un misil de Ferran Torres, controló un testazo de Aymeric Laporte y descolgó cada centro con la seguridad de un veterano de mil batallas. Tras el pitazo final, elegido de forma unánime como el MVP del encuentro, el gigante de 40 años se quebró en lágrimas, contenido por el abrazo fraterno de sus compañeros.
Â¡HASTA LAS LÃGRIMAS!— TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026
La emociÃ³n de Vozinha, arquero y figura de Cabo Verde, tras una presentaciÃ³n histÃ³rica de su selecciÃ³n en el Mundial. pic.twitter.com/oArVUXMENC
El origen de un apodo tierno para un arquero temible
Detrás del buzo de héroe se esconde una historia de infancia humilde en la pequeña Isla de Sao Vicente. Criado por sus abuelos en los potreros de Mindelo mientras su padre servía en el ejército y su madre trabajaba a destajo, Josimar era un chico menudo y rebelde que jugaba contra rivales más grandes. "Me pegaban mucho en la calle. Cuando no podía vengarme, volvía a casa enfadado y los chicos se burlaban diciendo que iba a quejarme con mis abuelos", confesó el arquero tiempo atrás. Por ese refugio tierno en su hogar, el barrio lo bautizó "Vozinha", que significa "abuelita" en portugués.
El estirón físico le llegó recién a los 16 años, momento en el que decidió mudarse definitivamente al arco. Su carrera profesional fue una muestra de perseverancia extrema, construida lejos de los flashes de las grandes ligas. Tras iniciarse en el Batuque y el Mindelense de su país, pasó al Progresso de Angola en 2012, donde adoptó formalmente su apodo en la camiseta porque ya había otro "Josimar" en el plantel. Luego inició un largo periplo europeo que incluyó escalas en Moldavia (Zimbru Chisinau), Portugal (Gil Vicente), Chipre (AEL Limassol, donde logró su único título) y Eslovaquia (Trencin).
De la inactividad a la gloria eterna
El presente de Vozinha antes de la Copa del Mundo no hacía prever este desenlace de película. Actualmente milita en el Chaves de la Segunda División de Portugal, donde venía de tener un rol secundario, disputando apenas 15 partidos en toda la temporada. Sin embargo, cuando se calza la camiseta de los "Tiburones Azules", la historia es otra.
Con 89 partidos internacionales sobre el lomo, es el segundo jugador con más presencias en la historia de su seleccionado y el líder espiritual de un plantel que eliminó a Camerún en las Eliminatorias de la CAF. A los 40 años, ingresó al selecto club de los futbolistas más longevos en disputar una Copa del Mundo y demostró que la edad es apenas un número cuando hay temple y coraje. Cabo Verde festejó su primer punto mundialista como un campeonato y el planeta fútbol ya sabe que esta "Abuelita" de 40 años es el guardián de la ilusión africana.