La Copa del Mundo ya está en marcha, pero Tucumán se prepara a su propio ritmo

Vamos a ser sinceros. Se levantó el telón de la Copa del Mundo, pero acá, en Tucumán, todavía no se siente el espíritu mundialista. Son las cuatro de la tarde de un jueves con un cielo que se abre tímido y la ciudad por estas horas mantiene su pausa de siesta, ignorando por completo que en México se está jugando el partido inicial del certamen. A eso hay que sumarle que el humor en la calle no es el mejor; se nota en el gesto de los que caminan; en la mirada de quien arrastra el cansancio de una semana larga y prefiere no pensar en nada más que en llegar a fin de mes. Por ahora, lejos está ese caos que uno imagina para un estreno de tal magnitud. La gente, al parecer, sigue en la suya esquivando cualquier señal de fútbol.