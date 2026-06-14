Uruguay debuta en el Mundial 2026 con bajas y dudas frente a Arabia Saudita

Resumen para apurados
- La selección de Uruguay debuta hoy ante Arabia Saudita en Miami por el Mundial 2026, buscando arrancar con un triunfo pese a las bajas y dudas que arrastra el plantel.
- El DT Marcelo Bielsa enfrenta bajas clave como De Arrascaeta y dudas por lesiones de Araújo y Giménez, en un plantel marcado por la irregularidad en los últimos amistosos.
- Un buen debut es vital en el Grupo H, donde España y Cabo Verde asoman como próximos rivales, definiendo el futuro y las aspiraciones de la Celeste en la Copa del Mundo.
Uruguay iniciará hoy en Miami su camino en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá frente a Arabia Saudita, en un debut que llega rodeado de dudas por las bajas que afectan al plantel y por el irregular rendimiento mostrado en los últimos meses.
El equipo de Marcelo Bielsa integra el Grupo H junto con Arabia Saudita, España y Cabo Verde. Sobre el papel, el estreno aparece como una buena oportunidad para sumar de a tres antes de afrontar compromisos más exigentes.
Sin embargo, el técnico argentino no podrá contar con Giorgian De Arrascaeta, quien sufrió una lesión muscular y se perderá al menos los dos primeros partidos. Tampoco llegarían en condiciones los defensores Ronald Araújo y el capitán José María Giménez, ambos con molestias físicas.
Más allá de las ausencias, Bielsa necesita que su propuesta ofensiva vuelva a dar resultados. El equipo mostró pasajes de gran nivel durante 2023 y 2024, con victorias frente a Argentina y Brasil, pero también dejó una preocupante imagen en la goleada 5-1 sufrida ante Estados Unidos en un amistoso disputado el año pasado.
Una de las principales cartas de Uruguay seguirá siendo Federico Valverde. El mediocampista del Real Madrid lidera una zona clave en la que también aparecen Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte, mientras que Darwin Núñez se perfila como la referencia ofensiva pese a una temporada complicada en el fútbol saudita.
Del otro lado estará una Arabia Saudita que llega tras clasificarse mediante el repechaje asiático y después de un cambio de entrenador que dejó al griego Georgios Donis al frente del equipo.
Luego del debut, la “Celeste” enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio en Miami y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante España en Guadalajara, en el que podría ser el partido decisivo para definir su futuro en la Copa del Mundo.