Me acuerdo exactamente del instante en que escuché por primera vez Oktubre. Mucho después de su lanzamiento porque aquella música, la de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, no llegaba, casi, por estos lares. Oktubre era una referencia frecuente de las revistas especializadas que leía, por ejemplo, Pelo. Un título de 1986 que obligaba a saber algo más de lo que cualquier otra banda de la época proponía (¿podía haber algo más desconcertante para un joven -sin Google ni IA- que la evocación a una revolución ocurrida en 1917?) y esas caras afeadas, desdichadas bajo el trazo de un artista conceptual (Ricardo Cohen, Rocambole), apelotonadas en un fondo negro, portando banderas rojas. La conmoción del inicio de Fuegos de Octubre y la hipnotizante línea de bajo y guitarra de Preso en mi Ciudad me sintonizaron de inmediato con esa obra maestra del rock local. Allí estaban los cimientos de una banda única e irrepetible en su estética, en sus letras crípticas y sus magnéticos riffs y arreglos exactos. En su concepto del negocio a contramano, su cero exposición en el mainstream y nula aparición en videos de MTV. Todo contribuiría a la leyenda. Desde las circenses presentaciones de la cofradía en lugares insólitos hasta los conciertos en Cemento del que fueron testigos unos primeros entusiastas y fieles. De Paladium a su inesperada masividad en los 90: un éxito que no haría más que expandirse y transmitirse como credo de padres a hijos y a nietos…26 años después de su separación.