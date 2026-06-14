La pelota gira y el mundo se detiene

De idiomas y caprichos

¿Por qué un libro sobre esta pasión circular? Porque el fútbol salva. O cuanto menos, salvó a Villoro. Cuando niño, estudió en el Colegio Alemán. Y por razones arcanas (no sólo Albert Camus sabe de absurdos), él se integró al grupo de estudiantes de origen alemán. Por ende, sólo había un lugar donde podía hablar en castellano: el patio. Y sólo un momento: mientras jugaba al fútbol. “Patear una pelota y gritar en mi idioma eran actos idénticos. Durante nueve años, contados segundo a segundo, miré por la ventana del salón el patio donde los suéteres marcaban las porterías. Ese rectángulo era la libertad y era mi idioma. Si algo aprendí en la ardua pedagogía del Colegio Alemán es que nada me gusta tanto como el español. Como las pasiones son caprichosas, asocié para siempre el gusto por gritar en la lengua proscrita con la pelota que le daba sentido al recreo”.