Quién es Tius Luka, el niño de 10 años que cantó junto a Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026

Resumen para apurados
- El niño noruego Tius Luka, de 10 años, cantó junto a Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 en Los Ángeles, tras inspirar con su voz la creación del tema 'Wonder'.
- Tius, hijo de un músico de la banda Donkeyboy, se hizo popular en redes sociales. Katy Perry descubrió su voz y lo invitó a viajar desde Europa para los ensayos del show.
- La emotiva presentación se convirtió en uno de los momentos más comentados de la apertura, consolidando la proyección del joven y marcando un hito viral para el torneo.
La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos dejó múltiples postales para el recuerdo, pero una de las más emotivas tuvo como protagonista a un niño de apenas 10 años. Ante miles de espectadores en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el noruego Tius Luka Sundberg compartió escenario con Katy Perry e interpretó parte de la canción "Wonder", en uno de los momentos más comentados de la noche.
Mientras la cantante estadounidense desplegaba su espectáculo previo al partido entre Estados Unidos y Paraguay, la aparición de Tius sorprendió a buena parte del público. Su participación no fue casual. El pequeño había grabado años atrás una pieza vocal que terminó inspirando a Perry durante la composición de "Wonder", una de las canciones incluidas en su más reciente trabajo discográfico.
Katy Perry performs âWONDERâ at the opening ceremony of the 2026 #FIFAWorldCup. pic.twitter.com/jCtvjy9flJ— Katy Perry Activity (@KatyActivity) June 13, 2026
De las redes sociales al escenario más grande del fútbol mundial
Originario de Noruega, Tius comenzó a ganar notoriedad a través de las redes sociales gracias a sus interpretaciones musicales. En su cuenta de Instagram comparte habitualmente versiones de canciones populares y ya reúne miles de seguidores atraídos por su particular registro vocal. Además, la música forma parte de su vida desde muy pequeño: es hijo del músico Kent Sundberg, integrante de la reconocida banda noruega Donkeyboy.
La propia Katy Perry había anticipado la presencia del niño durante los ensayos previos al espectáculo. A través de sus redes sociales reveló que Tius viajó especialmente desde Europa para acompañarla en el escenario mundialista y destacó que su voz fue una de las fuentes de inspiración para crear la canción que interpretaron juntos frente a una audiencia global.
La actuación terminó convirtiéndose en uno de los instantes más emotivos de la apertura estadounidense. En medio de las luces, los fuegos artificiales y el despliegue artístico característico de una ceremonia mundialista, la imagen de Tius Luka cantando junto a una de las máximas figuras del pop internacional aportó una cuota de frescura y emoción. Para el pequeño noruego fue una experiencia inolvidable; para el Mundial 2026, una historia inesperada que rápidamente comenzó a recorrer el planeta.