Quién es Tius Luka, el niño de 10 años que cantó junto a Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026

La actuación terminó convirtiéndose en uno de los instantes más emotivos de la apertura estadounidense. En medio de las luces, los fuegos artificiales y el despliegue artístico característico de una ceremonia mundialista, la imagen de Tius Luka cantando junto a una de las máximas figuras del pop internacional aportó una cuota de frescura y emoción. Para el pequeño noruego fue una experiencia inolvidable; para el Mundial 2026, una historia inesperada que rápidamente comenzó a recorrer el planeta.