Fuegos artificiales, estrellas y una Copa gigante: así fue la última inauguración del Mundial 2026

Resumen para apurados
- EE. UU. cerró este viernes las inauguraciones del Mundial 2026 con un show en el SoFi Stadium de Los Ángeles, previo al debut de la selección local frente a Paraguay.
- Tras las aperturas en México y Canadá, el evento combinó fuegos artificiales, una réplica gigante de la Copa y shows de figuras globales como Anitta, LISA y Katy Perry.
- Esta ceremonia consolida un modelo inédito de coorganización de tres países, dando inicio a una Copa del Mundo histórica de gran impacto cultural y deportivo global.
El Mundial 2026 completó este viernes su recorrido inaugural. Después de las ceremonias realizadas en México y Canadá, Estados Unidos bajó el telón de las aperturas con un espectáculo imponente en el SoFi Stadium de Los Ángeles, escenario del debut del seleccionado local frente a Paraguay.
La previa del encuentro estuvo marcada por un despliegue artístico de gran escala que combinó música, luces, fuegos artificiales y una puesta en escena diseñada para reflejar la diversidad cultural del país anfitrión. Miles de espectadores acompañaron un espectáculo que transformó al estadio en una verdadera fiesta mundialista antes de que comenzara a rodar la pelota.
Â¡VINO A REPRESENTAR A SU SELECCIÃN!— DSPORTS (@DSports) June 13, 2026
Tyla, cantante sudafricana, presente en la ceremonia de apertura en el SoFi Stadium previo al debut de Estados Unidos en el #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/GNnqoaG51Z
Uno de los momentos más destacados llegó con las actuaciones musicales de Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla, quienes se alternaron sobre un escenario montado en el centro del campo de juego. A su alrededor, decenas de bailarines protagonizaron coreografías sincronizadas mientras una gigantesca réplica inflable de la Copa del Mundo dominaba el corazón del estadio. Más tarde, Katy Perry fue la encargada de interpretar el himno en uno de los instantes más emotivos de la ceremonia.
Â¡DE NIGERIA PARA EL MUNDO!— DSPORTS (@DSports) June 13, 2026
Rema trae su ritmo en la ceremonia en el SoFi Stadium en la previa del partido entre Estados Unidos y Paraguay por el #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/vQ1UklRyXu
La apertura estadounidense cerró así una trilogía de celebraciones que había comenzado el jueves en el estadio Azteca con las presentaciones de Maná, Shakira, Belinda, J Balvin y Los Ángeles Azules, y que continuó horas más tarde en Toronto con los shows de Alessia Cara, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y Jessie Reyez. Cada país anfitrión apostó por mostrar su identidad cultural a través de la música y el espectáculo.
Â¡EL SOFI STADIUM SE MUEVE AL RITMO BRASILEÃO!— DSPORTS (@DSports) June 13, 2026
La cantante Anitta hace su apariciÃ³n en la previa del debut de Estados Unidos frente a Paraguay en el #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/3374ARgohi
Los futbolistas tomaron el protagonismo
Con las luces apagándose lentamente y los últimos fuegos artificiales iluminando el cielo de Los Ángeles, los protagonistas deportivos tomaron el centro de la escena. Estados Unidos y Paraguay saltaron al campo para iniciar su camino en la Copa del Mundo, mientras el Mundial 2026 completaba oficialmente sus tres ceremonias inaugurales y daba comienzo a una edición histórica que promete un mes cargado de emociones.
Â¡TAILANDIA DICE PRESENTE EN EL #MundialEnDSPORTS!— DSPORTS (@DSports) June 13, 2026
Lisa participÃ³ en la ceremonia de apertura previo al duelo entre Paraguay y Estados Unidos en la #CopaMundialFIFA. pic.twitter.com/CqARc9ko5q