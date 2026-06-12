Fuegos artificiales, estrellas y una Copa gigante: así fue la última inauguración del Mundial 2026

Uno de los momentos más destacados llegó con las actuaciones musicales de Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla, quienes se alternaron sobre un escenario montado en el centro del campo de juego. A su alrededor, decenas de bailarines protagonizaron coreografías sincronizadas mientras una gigantesca réplica inflable de la Copa del Mundo dominaba el corazón del estadio. Más tarde, Katy Perry fue la encargada de interpretar el himno en uno de los instantes más emotivos de la ceremonia.