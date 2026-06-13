Medalla doble de oro para un gin hecho en Tucumán

Un gin tucumano volvió a destacarse en el exterior y logró un nuevo reconocimiento para la producción local. Ayres, la bebida creada por Lucas Rasguido, recibió por segunda vez una doble medalla de oro en una competencia internacional realizada en San Francisco, Estados Unidos. El producto obtuvo una puntuación casi perfecta, con 98 puntos sobre 100, y fue la única destilería argentina de gin en ganar en su categoría.
Según explicó Rasguido en una entrevista con LG Play, la bebida compitió contra marcas internacionales como Gin Mare, de España; Plymouth, de Estados Unidos; y Tanqueray, de Inglaterra.
El proyecto
Ayres comenzó como una experiencia pequeña, vinculada al consumo propio y al disfrute entre amigos. Con el paso del tiempo, el producto creció, ganó espacio en el mercado y empezó a presentarse en distintas competencias. “Este gin nace en el 2021 después de la pandemia, como experimento para producción propia. Fue creciendo al pasar los años. Es una bebida que gustó y fuimos participando en algunas competencias a nivel nacional donde las devoluciones nos iban haciendo mejorar el producto hasta que llegamos hoy a este premio que es una doble medalla de oro”, expresó Rasguido.
El productor, que también es médico, trabaja junto a su esposa, su hermana, su padre y su hermano en la producción y en la promoción de la marca. Esa estructura familiar acompaña el crecimiento de una bebida que ya tiene presencia en gran parte del país.
El sabor de Tucumán
Uno de los puntos centrales del gin es la combinación entre insumos de distintas partes del mundo y productos tucumanos. Rasguido remarcó que el objetivo siempre fue trabajar con materias primas de alta calidad: “Lo hacemos con lo mejor del mundo. Lleva el mejor alcohol que se produce acá en Argentina. Es un alcohol extra neutro tridestilado de cereal. Además, usamos enebro de Macedonia, cardamomo de la India, pimienta de Jamaica de México, pimienta rosa de Perú, igual que el coriandro y obviamente el mejor limón y la mejor naranja del mundo, que son tucumanos, de Tafí Viejo”.
El vínculo con Tucumán, según explicó, no es un dato menor para la marca. La identidad local aparece tanto en los cítricos como en la decisión de mostrar que desde la provincia se pueden elaborar productos premium. “En la marca, Tucumán ocupa un lugar muy importante. Es fundamental acompañar la producción local y poder mostrarle al mundo que tenemos muy buenas cosas”, afirmó Rasguido.
La competencia se realiza una vez al año. En esta edición participaron más de 5.000 etiquetas de gin, evaluadas por 60 jueces. También compitieron otras bebidas, como whisky, ron, pisco y otros destilados. “Obtuvimos una de las puntuaciones más altas y, por unanimidad, los jueces determinaron que le otorgarían la medalla doble oro a nuestro gin”, explicó Rasguido.
Además del London Dry en botella, Ayres produce agua tónica con azúcar tucumana y gintonics en lata, con sabores clásicos, cítricos y frutales. En noviembre, el equipo viajará a San Francisco para la gala de premiación y para mantener reuniones con importadores y distribuidores.