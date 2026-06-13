Medalla doble de oro para un gin hecho en Tucumán

El proyecto

Ayres comenzó como una experiencia pequeña, vinculada al consumo propio y al disfrute entre amigos. Con el paso del tiempo, el producto creció, ganó espacio en el mercado y empezó a presentarse en distintas competencias. “Este gin nace en el 2021 después de la pandemia, como experimento para producción propia. Fue creciendo al pasar los años. Es una bebida que gustó y fuimos participando en algunas competencias a nivel nacional donde las devoluciones nos iban haciendo mejorar el producto hasta que llegamos hoy a este premio que es una doble medalla de oro”, expresó Rasguido.