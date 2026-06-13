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Elon Musk se convirtió en el primer billonario del planeta: ¿a cuánto asciendo su fortuna?

En su debut en Wall Street, SpaceX, una de las compañías del empresario, debutó con un aumento del 19% en las acciones.

Elon Musk
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Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 5 Hs

¿Cuál es la fortuna del multimillonario empresario Elon Musk? La histórica salida al mercado de las acciones de SpaceX, una de sus empresas, ha sido histórica, a tal punto que sacó de órbita a Wall Street. A partir de esa salida a la Bolsa, el director ejecutivo de esa compañía, se ha convertido en el primer billonario de la historia en el ranking de la especializada Revista Forbes. Los cálculos iniciales señalan que su patrimonio es ahora es ahora de U$S 1,1 billón.

De origen sudafricano, pero nacionalizado estadounidense, Musk, de 54 años de edad, es cofundador de siete empresas, entre ellas el fabricante de coches eléctricos Tesla, el fabricante de cohetes SpaceX y la startup de inteligencia artificial xAI. SpaceX, fundada en 2002, adquirió xAI en febrero en una operación que valoró la compañía resultante en U$S 1,25 billones. Twitter, que Musk compró en 2022, se fusionó con xAI casi un año antes, recuerda Forbes.

Posee alrededor del 10% de Tesla, empresa que financió por primera vez en 2004 y que dirige como CEO desde 2008. También tiene opciones para adquirir otro 8%. Si bien la mayor parte de su fortuna está invertida en SpaceX y, en menor medida, en Tesla, Musk también fundó y tiene participaciones en la empresa emergente de construcción de túneles The Boring Company y en la empresa de implantes cerebrales Neuralink.

Musk es una de las personas más poderosas del planeta y ha relegado a multimillonarios como Larry Page y Serguei Brin, ambos de Google, con patrimonios que, en conjunto, no llegan ni a la mitad de lo que atesora el CEO de SpaceX.

SpaceX salió a bolsa y Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo

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Precisamente, las acciones de SpaceX debutaron en la rueda con una expansión del 11%, algo que le otorga a la compañía un valor de mercado de U$S 2,1 billones. Inversores institucionales y minoristas aprovecharon la oportunidad para comprar 555,6 millones de acciones de SpaceX al precio de oferta de U$S 135 cada una. Eso la convierte en la mayor salida a bolsa de la historia, con una recaudación de U$S 75.000 millones. Al cierre de su primer día en la Bolsa, terminó con una suba del 19,22% hasta los U$S 160,95. A pesar de esa perfomance bursátil, el estreno de SpaceX queda por debajo de algunos de los debuts más explosivos de los últimos años. Airbnb se disparó un 113% en su primer día en 2020, Snowflake subió un 112% y DoorDash avanzó un 86%, todos ellos en plena euforia tecnológica posterior a la pandemia de la Covid-19. También Tesla, otra de las firmas de Musk, arrancó en 2010 con un avance en la Bolsa del 41%.

En el tradicional toque de campana en el Nasdaq, Musk ha resaltado los logros de sus emprendimientos. Entre la euforia de sus adeptos, altos mandos de la multinacional y hasta de su madre -que acudió al acto junto a Gwynne Shotwell, presidenta de la compañía-, el magnate reivindicó, a través de una videoconferencia, la misión “multiplanetaria” de SpaceX, llegando a afirmar que hará posible “que cualquier persona pueda viajar algún día a la Luna, Marte o incluso más allá del sistema solar”. “Siempre habrá problemas en la Tierra que querremos resolver, pero también tiene que haber cosas que te entusiasmen de cara al futuro y que te hagan levantarte por la mañana porque no puedes esperar a ver qué pasa después”, aseveró el empresario. Previo al estreno de SpaceX ya era el hombre más rico del mundo con una fortuna de más de U$S 700.000 millones, pero la revalorización de los títulos ha incrementado aún más su patrimonio.

Bautismo de fuego

La compañía aeroespacial de Musk acaparó las pantallas globales en Wall Street. La demanda minorista e institucional (con órdenes masivas de firmas como BlackRock) causó un salto del 18,4% en sus primeras operaciones, tocando picos intradiarios de U$S 176,52, describe Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.. Este bautismo de fuego catapultó la valuación de la firma por encima de los U$S 2,29 billones, superando el valor de mercado de gigantes como JPMorgan, Eli Lilly o la propia Tesla, acota el analista. Acompañando este hito global, el mercado local dio de alta su respectivo Cedear, habilitando a los ahorristas locales a invertir en la firma de Elon Musk en pesos o dólares de forma directa en distintas plataformas.

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SpaceX multiplicó casi por 20 su valuación desde 2021, cuando superó por primera vez la marca de los U$S 100.000 millones en una transacción privada secundaria. Esa compañía no tiene techo y espera atraer a inversores públicos con su red de satélites Starlink, en rápida expansión, y con sus ambiciosos planes para colonizar Marte y construir centros de datos con energía solar para inteligencia artificial en el espacio.

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