Elon Musk se convirtió en el primer billonario del planeta: ¿a cuánto asciendo su fortuna?

Precisamente, las acciones de SpaceX debutaron en la rueda con una expansión del 11%, algo que le otorga a la compañía un valor de mercado de U$S 2,1 billones. Inversores institucionales y minoristas aprovecharon la oportunidad para comprar 555,6 millones de acciones de SpaceX al precio de oferta de U$S 135 cada una. Eso la convierte en la mayor salida a bolsa de la historia, con una recaudación de U$S 75.000 millones. Al cierre de su primer día en la Bolsa, terminó con una suba del 19,22% hasta los U$S 160,95. A pesar de esa perfomance bursátil, el estreno de SpaceX queda por debajo de algunos de los debuts más explosivos de los últimos años. Airbnb se disparó un 113% en su primer día en 2020, Snowflake subió un 112% y DoorDash avanzó un 86%, todos ellos en plena euforia tecnológica posterior a la pandemia de la Covid-19. También Tesla, otra de las firmas de Musk, arrancó en 2010 con un avance en la Bolsa del 41%.