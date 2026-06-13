Cada tonelada de caña que queda en el campo significa recursos, energía, insumos y trabajo que no deben ser desperdiciados

Este evento “Cosecha: Maximizando la Recuperación de Azúcar en Campo”, que se realizará en Tucumán el 24 y el 25 del mes en curso fue concebido para avanzar desde la identificación del problema, hacia la implementación de soluciones concretas.
Durante las dos jornadas se presentarán experiencias nacionales e internacionales sobre medición de pérdidas, tecnologías de monitoreo, automatización de cosechadoras, calidad de materia prima, logística de cosecha, agricultura de precisión y metodologías orientadas a maximizar la recuperación de azúcar.
El objetivo central es brindar herramientas prácticas y criterios técnicos que permitan a productores, a contratistas, a ingenios y a asesores tomar decisiones basadas sobre datos, para mejorar la eficiencia de cosecha y para reducir pérdidas económicas.
La propuesta busca además promover una visión integral del proceso, entendiendo que cada tonelada de caña que queda en el campo representa recursos, energía, insumos y trabajo que no llegan a transformarse en azúcar.
Además de la participación de especialistas argentinos e internacionales, el workshop contará con representantes de ingenios locales y también de Colombia y de Perú, quienes compartirán experiencias concretas sobre estrategias implementadas para mejorar la recuperación de azúcar en campo, reducir pérdidas durante la cosecha y optimizar la eficiencia de los sistemas mecanizados.
La participación de estas empresas permitirá conocer casos reales de aplicación de criterios y metodologías de evaluación de pérdidas que actualmente se utilizan en algunas de las regiones cañeras más competitivas de América latina.
El intercambio de experiencias entre productores, técnicos, contratistas, ingenios y empresas constituye uno de los principales objetivos del encuentro. Las condiciones productivas pueden variar entre regiones, pero los desafíos asociados a la recuperación de materia prima, la reducción de pérdidas y la mejora de la calidad de cosecha son comunes a toda la industria azucarera.
Uno de los principales atractivos del evento será la participación de Chris Norris, reconocido consultor internacional y una de las máximas referencias mundiales en eficiencia de cosecha de caña de azúcar.
Con más de tres décadas de experiencia en la industria azucarera internacional, Norris desarrolló actividades de investigación, consultoría y transferencia tecnológica en numerosos países productores. Sus trabajos sobre la relación entre materia extraña, pérdidas de cosecha y recuperación de azúcar contribuyeron significativamente al desarrollo de metodologías y de criterios de manejo utilizados actualmente en distintas regiones cañeras del mundo.
Su presencia en Tucumán permitirá acercar experiencias internacionales de primer nivel y generar un intercambio directo con actores de esta actividad.
El evento es organizado por la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar (Satca), junto con la empresa Ledesma, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán, los Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria (CREA) Región NOA, la Comunidad Internacional Caña Sin Fronteras y el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat).
El encuentro cuenta además con el apoyo fundamental de John Deere y de Case IH, empresas líderes a nivel mundial en tecnología para cosecha mecanizada, cuya participación permitirá acercar al sector los últimos avances tecnológicos orientados a mejorar la eficiencia operativa y la recuperación de materia prima.
La articulación entre instituciones científicas, universidades, organismos públicos, asociaciones técnicas y empresas privadas es un hecho de gran relevancia para el sector, y refleja la importancia estratégica que tiene esta temática para toda la cadena de valor de la agroindustria sucroalcoholera.
Mediante este espacio de intercambio y de capacitación, el sector busca avanzar hacia sistemas de cosecha más eficientes, capaces de maximizar la recuperación de azúcar, reducir pérdidas y fortalecer la competitividad de una actividad fundamental para la economía de Tucumán, para el NOA y algunas de las principales regiones cañeras de América latina.
La premisa es simple, pero contundente: la mejor azúcar es aquella que logra llegar desde el campo hasta la fábrica. Reducir las pérdidas durante la cosecha significa aprovechar mejor el esfuerzo productivo, incrementar la rentabilidad y avanzar hacia sistemas productivos más eficientes y sustentables.