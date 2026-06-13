Cada tonelada de caña que queda en el campo significa recursos, energía, insumos y trabajo que no deben ser desperdiciados

El evento es organizado por la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar (Satca), junto con la empresa Ledesma, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán, los Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria (CREA) Región NOA, la Comunidad Internacional Caña Sin Fronteras y el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat).