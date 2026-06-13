Senasa habilita un trámite digital para facilitar exportaciones

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) puso en marcha una herramienta que permite a los productores autorizar el acceso a su información en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) a los esquemas inscriptos en el Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustrial.
Este directorio tiene como objetivo facilitar el acceso a información pública para cumplir requisitos normativos o respaldar la declaración de atributos comerciales en mercados de destino, agilizando así el proceso exportador.
En este contexto, el Senasa trabaja en la actualización y en el fortalecimiento de distintos registros; entre ellos, el Renspa, instrumento que, además de su función sanitaria, identifica a los productores y geolocaliza los establecimientos productivos, convirtiéndose en un documento esencial para demostrar el origen de la producción y contribuir a que los exportadores puedan cumplir con el Reglamento UE 1115/2023 (EUDR), que exige que determinados productos -como los de las cadenas bovina, de soja y forestoindustrial- estén libres de deforestación.
La actualización del Renspa, iniciada en 2025, permitió una revisión integral del registro y mejoras en los sistemas de trazado de polígonos, optimizando la calidad de los datos. A este avance se suma la implementación del trámite denominado “Declaración Jurada de autorización de datos Renspa”, mediante el cual el productor selecciona el esquema de diferenciación agroindustrial al que desea autorizar el acceso a la información de ubicación, georreferenciación y contacto contenida en su Renspa.
El trámite se realiza de manera 100% digital a través del sistema SIGTrámites del Senasa, ingresando en la página web de la ARCA. El procedimiento es sencillo y garantiza el resguardo de la información productiva. En caso de ser la primera vez que se ingresa, el sistema solicitará un correo electrónico para notificaciones, que deberá validarse mediante un enlace. Una vez confirmado, se podrá completar y enviar la declaración jurada. Se puede acceder al tutorial aquí.
Quienes deseen consultar más información, pueden dirigirse a la página web del Senasa, comunicarse al correo electrónico responde@senasa.gob.ar o enviar un mensaje al WhatsApp oficial del organismo: +541135859810.
Para consultas sobre el sistema SIGTrámites, los interesados pueden escribir a: ayudaSIGtramites@senasa.gob.ar o mesadeayuda@senasa.gob.ar.