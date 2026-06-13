Senasa habilita un trámite digital para facilitar exportaciones

En este contexto, el Senasa trabaja en la actualización y en el fortalecimiento de distintos registros; entre ellos, el Renspa, instrumento que, además de su función sanitaria, identifica a los productores y geolocaliza los establecimientos productivos, convirtiéndose en un documento esencial para demostrar el origen de la producción y contribuir a que los exportadores puedan cumplir con el Reglamento UE 1115/2023 (EUDR), que exige que determinados productos -como los de las cadenas bovina, de soja y forestoindustrial- estén libres de deforestación.