Aftosa: arrancó la segunda campaña anual de vacunación

La adecuación del plan de vacunación nacional constituye un avance en la gestión sanitaria de la fiebre aftosa -enfermedad ausente en la Argentina- y no supone un riesgo epidemiológico, ya que se garantiza la inmunidad de las categorías menores durante un año. Esta medida se alinea con la estrategia de otros países del Cono Sur que actualmente vacunan contra la fiebre aftosa, como Uruguay y Paraguay.