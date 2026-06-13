Cañaverales: se desaceleró el ritmo madurativo, pero con buen nivel de acumulación general

El Grupo Caña de Azúcar de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Famaillá del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) -con la colaboración de las Agencias de Extensión Rural (AER) Monteros, Graneros y Aguilares- presenta el tercer y último relevamiento del estado madurativo de los cañaverales en la provincia de Tucumán. A partir de 172 muestras recolectadas en 26 localidades representativas del área cañera provincial, se observa un buen ritmo madurativo con un valor de Rendimiento Fabril Teórico (RFT %) apenas por encima de la media del último quinquenio para la época. La evolución durante mayo fue de aproximadamente un punto de RFT, dentro de lo esperado y alcanzando uno de los valores más altos de la serie histórica reciente para el período mayo-junio.