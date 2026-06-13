Cañaverales: se desaceleró el ritmo madurativo, pero con buen nivel de acumulación general

El Grupo Caña de Azúcar de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Famaillá del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) -con la colaboración de las Agencias de Extensión Rural (AER) Monteros, Graneros y Aguilares- presenta el tercer y último relevamiento del estado madurativo de los cañaverales en la provincia de Tucumán. A partir de 172 muestras recolectadas en 26 localidades representativas del área cañera provincial, se observa un buen ritmo madurativo con un valor de Rendimiento Fabril Teórico (RFT %) apenas por encima de la media del último quinquenio para la época. La evolución durante mayo fue de aproximadamente un punto de RFT, dentro de lo esperado y alcanzando uno de los valores más altos de la serie histórica reciente para el período mayo-junio.
Por zona
Los principales parámetros de calidad analizados fueron Pol % Caña, Pureza (%) y RFT (%), agrupados por zonas geográficas dentro del área cañera de la provincia. La zona central (Cuadro 1) registró el mayor RFT entre las tres zonas, con un valor medio de un 11,12%. Se observa una subzona de alta homogeneidad conformada por Famaillá, Río Colorado, Isla San José y Amberes -esta, con el valor más alto de toda la provincia (12,16%)-. En el extremo inferior se ubican Ingenio Leales y Villa de Leales, que oscilan de un 10,2% a un 10,6%, reflejando la heterogeneidad característica de la zona que abarca desde el piedemonte hasta la llanura deprimida oriental.
La zona noreste (Cuadro 2) alcanzó un RFT promedio de un 10,17%, con una llamativa homogeneidad interna: la diferencia entre la localidad de mayor (Ranchillos, 10,67%) y menor (Macomita, 9,77%) rendimiento es de apenas un 0,9%. Se destacan Ranchillos y Florida como las localidades de mejor desempeño relativo dentro de la zona.
La zona sur (Cuadro 3) registró un RFT medio de un 10,84%, muy próximo al valor general de la provincia. Se destacan Graneros y Alberdi en el extremo sur, con un 11,51% y un 11,21%, respectivamente, consolidándose como los puntos de mayor acumulación sacarina de la zona.
La evolución mayo-junio fue la más marcada entre las tres zonas con +1,2 puntos de RFT, el doble que la zona Central (+0,6 puntos), lo que refleja un comportamiento madurativo más activo en el período reciente.
Diferencias entre variedades
En la Figura 1 se exponen los valores obtenidos de las variedades de mayor difusión en el cultivo y otras en proceso de adopción, en orden descendente por su RFT (%). El ranking varietal presenta una jerarquía consistente con el comportamiento esperado para la época. Las variedades precoces INTA Tuc 03-617 e INTA CP 98-828 presentan los valores más elevados con 11,83% y 11,62% respectivamente. La variedad INTA NA 91-209 muestra un muy buen desempeño con un 11,32%, mientras que la LCP 85-384 -variedad dominante en la provincia- alcanza un 11,03%, muy cerca del promedio general (10,86%). En el extremo inferior se ubican Tuc CP 77-42 (10,35%) y L 91-281 (10,17%), variedades de maduración más tardía cuyo potencial seguirá expresándose avanzada la zafra.
Comparación quinquenal
En el Cuadro 4 se comparan los resultados obtenidos en este tercer muestreo general del año 2026 con los de campañas anteriores y con el último quinquenio, en equivalentes a localidades, variedades y época de muestreo. El RFT de junio 2026 (10,86%) supera la media quinquenal (10,52%) en un 0,34%, ubicándose como el segundo valor más alto de la serie, solo por detrás de 2022 (11,11%). La Pureza registrada (88,23%) es la más alta de toda la serie histórica analizada, lo que confirma una maduración de alta calidad. Estos resultados son especialmente significativos considerando que la campaña arrancó con el RFT de abril más bajo del quinquenio (7,09%)
En el Cuadro 5 se puede observar la diferencia de RFT para cada año en los tres muestreos. La campaña 2026 presenta la mayor evolución acumulada del quinquenio con +3,77 puntos entre abril y junio, impulsada por el extraordinario salto de abril a mayo (+2,79 pts.). La desaceleración observada entre mayo y junio (+0,97 pts.) es esperable y se encuentra dentro del rango histórico, siendo incluso el segundo valor más alto para ese período (Figura 2). El patrón se replica en el peso individual de tallos, que también muestra una evolución moderada respecto al mes anterior.
Comentarios Generales
Buen ritmo madurativo al cierre del período de prezafra. El RFT promedio de junio de 2026 se ubicó en 10,86%, superando por un 0,34% la media del período 2021-2025 (10,52%). A pesar del marcado déficit de partida en abril, la campaña logra cerrar su ciclo de prezafra con una calidad sacarina superior al promedio histórico.
Se observa una desaceleración del ritmo madurativo respecto al mes anterior, pero con un buen nivel de acumulación general. El mayor salto se registró en la zona sur con un 1,2% de crecimiento en el RFT, siendo la zona central la que mostró la menor variación con un 0,6%: la mitad. El mismo patrón diferencial se observa en el peso individual de tallos.
A esta altura del ciclo, las localidades presentan valores bastante homogéneos entre sí. Se destacan Graneros y Alberdi en la zona sur; Ranchillos y Florida en la zona Noreste. En la zona central se consolida la subzona Famaillá-Río Colorado-Isla San José-Amberes como la de mayores rendimientos, muy homogénea entre sí.
Sobre la base de datos proporcionados por el grupo Agrometeorología de la EEA Famaillá del INTA, junio de 2026 se caracterizó por temperaturas máximas normales y mínimas por debajo de la media (-1,5° C), lo que generó una amplitud térmica marcada de 11,5° C, es decir 1° C por encima del promedio histórico del período (10,5° C). Las lluvias estuvieron muy por debajo de la media, con aproximadamente un 23% menos: prácticamente ausencia de lluvias significativas. La evapotranspiración potencial al igual que la heliofanía efectiva y la radiación solar se presentaron algo por debajo de la media histórica, pero dentro del rango funcional para el cultivo.
Las condiciones climáticas de junio acompañaron para sostener el proceso de maduración. Se destaca la importancia de la amplitud térmica; sobre todo cuando el cultivo presenta un buen estado de desarrollo. La fusión de escasas lluvias, baja evapotranspiración y marcada amplitud térmica dieron condiciones ideales para que se acumule sacarosa en la etapa previa a la cosecha.
En cuanto a variedades, se presenta un ranking lógico de acuerdo con el tipo de maduración de cada una, con las INTA Tuc 03-617 e INTA CP 98-828 a la cabeza, seguidas de INTA NA 91-209 y Tuc 03-12. La variedad LCP 85-384, dominante en superficie, se ubica muy cercana al promedio general.
En cuanto al peso medio individual de tallos, los valores se ubican dentro de lo esperado para cada variedad, con una evolución moderada respecto al muestreo de mayo, coherente con la fase avanzada del ciclo.
El Grupo Caña de Azúcar del INTA Famaillá junto a las AER completó el relevamiento del ciclo madurativo correspondiente a la campaña 2026. Los valores obtenidos en este informe son orientativos de la evolución madurativa en la provincia y tienen por finalidad ejercer una comparación con igual fecha de análisis de campañas anteriores, sirviendo de referencia para la toma de decisiones en el inicio de la zafra.