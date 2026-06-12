La historia detrás del día que Messi probó las empanadas tucumanas en Estados Unidos

Resumen para apurados
- Previo al debut argentino en el Mundial 2026 en Kansas City, los dueños del local Los Hornos recordaron cómo lograron que Lionel Messi probara sus típicas empanadas tucumanas.
- Isolina de la Vega y Darío Jerez, emigrados a EE.UU., enviaron su comida a Messi a través del chef del Inter Miami, recibiendo a cambio camisetas y una bandera autografiadas.
- De cara al Mundial y al cumpleaños de Messi el 24 de junio, los gastronómicos buscan repetir la experiencia mientras reciben a los hinchas con un espacio de identidad argentina.
A horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, la expectativa no solo se vive dentro de la cancha. En Kansas City, una historia cargada de emoción conecta a nuestra provincia directamente con el corazón del plantel que lidera Lionel Messi. Y fue la anécdota del día en que el capitán probó las empanadas las tucumanas en Estados Unidos.
Isolina De la Vega y Darío Jerez, dos tucumanos radicados en la ciudad sede del debut, vieron una oportunidad de conocer a Messi cuando se incorporó a Inter Miami. Gracias al chef del equipo de Miami, lograron que sus empanadas típicas de su local, Los Hornos, llegaran a manos del mejor jugador del mundo.
“Fue una locura, algo impensado. Desde que supimos que iba a jugar acá, hicimos todo lo posible para que pasara”, recordó Darío durante una nota de ESPN. Si bien no pudieron compartir un encuentro directo con el 10, sí presenciaron un entrenamiento y se llevaron un recuerdo imborrable: camisetas y una bandera firmada.
La coincidencia con Kansas City como sede del Mundial potencia aún más el relato. La pareja había evaluado mudarse allí en 2021, cuando la ciudad apenas se postulaba como anfitriona. Hoy, no solo viven el Mundial en primera persona, sino que además sienten que forman parte del clima que rodea a la Selección.
“El día que Argentina salió campeón en Qatar fue increíble. Estábamos lejos, pero lo vivimos con todo. Ahora tenerlos acá es un sueño”, contó Darío.
En la antesala del debut, mientras Lionel Scaloni define el equipo, hay quienes también juegan su propio Mundial desde afuera: cocinando, alentando y recreando un pedazo de Argentina a miles de kilómetros.
De cara al 24 de junio, día del cumpleaños de Messi, Isolina y Darío ya sueñan con repetir la experiencia. “Sería un placer prepararle algo especial. El Mundial es largo, ojalá se dé”, dicen.
Mientras tanto, abren las puertas a los hinchas que llegarán para acompañar al equipo: empanadas, asado, pantalla gigante y una promesa clara: vivir el Mundial como en casa. Porque en cada rincón donde haya un argentino, también late la ilusión de la Copa.