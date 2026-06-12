La emoción a flor de piel: el gesto de Alfaro con un ex compañero de Messi antes del estreno de Paraguay en el Mundial

Resumen para apurados
- Gustavo Alfaro consoló a Diego Gómez, quien lloró en conferencia de prensa previa al debut de Paraguay en el Mundial 2026 ante EE.UU., tras 16 años de ausencia del país.
- El mediocampista, excompañero de Messi, se conmovió al hablar del regreso del país al torneo. El DT argentino lo apoyó con un gesto paternal que reflejó la unión del plantel.
- Este debut tras 16 años de ausencia genera altas expectativas en Paraguay. El DT Alfaro busca consolidar un proceso que devuelva a la selección a los primeros planos del fútbol.
La antesala del debut de Paraguay en el Mundial 2026 dejó una escena cargada de emoción. En plena conferencia de prensa, Diego Gómez no pudo contener las lágrimas al referirse a lo que significa volver a disputar una Copa del Mundo con la selección, tras años de ausencia.
El mediocampista, con pasado reciente junto a Lionel Messi en Inter Miami y actualidad en el fútbol inglés, intentaba expresar sus sensaciones cuando la voz se le quebró. “Estoy muy contento de poder representar a mi país, que logramos después de mucho una clasificación y la verdad que…”, alcanzó a decir antes de detenerse, visiblemente conmovido.
El auditorio respondió con aplausos, mientras a su lado el entrenador Gustavo Alfaro le apoyó una mano en el hombro y lo contuvo con un gesto paternal. “Es lo que sentimos todos y es lo que siente todo Paraguay”, expresó el técnico argentino, interpretando el momento como una muestra del compromiso emocional del plantel.
Gómez, aún emocionado, retomó la palabra y dejó en claro su perfil dentro del equipo: “Ya me conocen, soy muy emocional. Trataré de dar el 100 por ciento”. Luego recibió un abrazo de su entrenador, en una escena que rápidamente se volvió representativa del clima interno de la Albirroja.
ASÍ LO SIENTE PARAGUAY: DIEGO GÓMEZ no ocultó su emoción un día antes del debut de la Albirroja en la Copa del Mundo y no pudo contener las lágrimas.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026
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Un debut cargado de ilusión
Paraguay volverá a jugar un Mundial después de 16 años y lo hará nada menos que frente a Estados Unidos (a las 22, horario Argentina). Para Alfaro, el encuentro tiene un valor especial. “No es un partido más. Es diferente a cualquier otro que uno pueda jugar”, sostuvo.
El técnico argentino, que logró clasificar al equipo tras una larga ausencia en la máxima cita, se mostró conforme con la preparación y destacó el momento que atraviesa el plantel. “Llegamos con plenitud y alegría, sabiendo lo que costó este camino”, afirmó.
En cuanto al equipo, Diego Gómez aparece como una fija en el mediocampo, mientras que la principal incógnita pasa por la presencia de Julio Enciso. El delantero arrastra molestias físicas, aunque el entrenador se mostró optimista: “Tiene el corazón puesto en estar. Vamos a definirlo a último momento”.