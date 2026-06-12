Canadá abre su fiesta mundialista: todos los detalles de la segunda inauguración, artistas y cómo verla

La ceremonia contará con un destacado lineup musical. Entre los nombres confirmados sobresalen Alanis Morissette, quien interpretará el himno canadiense, y Aleksandar Gajić, encargado del himno de Bosnia y Herzegovina. A ellos se suman figuras como Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.