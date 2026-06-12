Canadá abre su fiesta mundialista: todos los detalles de la segunda inauguración, artistas y cómo verla

Resumen para apurados
- Canadá celebra hoy en el Toronto Stadium la segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026 antes del partido contra Bosnia, como parte del inédito formato multisede de la FIFA.
- El evento de 90 minutos incluirá shows de figuras como Alanis Morissette y Michael Bublé. El show sigue al ya realizado en México y precede al de EE. UU. en Los Ángeles.
- Esta triple inauguración marca un hito en la historia de los mundiales, buscando potenciar la experiencia de los fanáticos y el alcance cultural global del torneo.
La Copa del Mundo 2026 continúa desplegando su ambicioso esquema de inauguraciones múltiples y, tras el puntapié inicial en el mítico Estadio Azteca, la celebración se trasladará hoy a Canadá. El Toronto Stadium será el escenario de la segunda ceremonia de apertura, en la previa del debut del seleccionado local frente a Bosnia y Herzegovina.
El evento, según informó la FIFA, comenzará a las 13.30 hora local (14.30 en la Argentina) y se extenderá durante 90 minutos. Como en México, la organización busca ofrecer un espectáculo que trascienda lo deportivo, con una fuerte impronta cultural y artística que represente la diversidad del país anfitrión.
La ceremonia contará con un destacado lineup musical. Entre los nombres confirmados sobresalen Alanis Morissette, quien interpretará el himno canadiense, y Aleksandar Gajić, encargado del himno de Bosnia y Herzegovina. A ellos se suman figuras como Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.
Además, el actor y comediante Will Arnett participará como embajador del torneo, con un mensaje enfocado en la unidad y la celebración colectiva del fútbol. La organización también anticipó propuestas interactivas dentro del estadio, donde los fanáticos tendrán un rol activo en el desarrollo del espectáculo.
Horarios y formato inédito
La inauguración en Toronto forma parte de una decisión inédita de la FIFA: realizar tres ceremonias de apertura, una en cada país anfitrión. Luego de México y Canadá, el tercer evento tendrá lugar en Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, a partir de las 20.30 (hora argentina).
En todos los casos, las puertas de los estadios se abrirán cuatro horas antes de los partidos, con actividades previas y entretenimiento para los asistentes, en una apuesta por ampliar la experiencia más allá del fútbol.
Dónde ver
La ceremonia inaugural en Canadá se podrá seguir en vivo desde la Argentina a través de DSports, Amazon Prime Video y Paramount+, además de plataformas digitales como Flow, DGO y Telecentro Play.