Una foto con Maradona y dos Méxicos: tres argentinos cuentan qué cambió entre 1986 y 2026

Por eso, cuando observa el Mundial 2026, siente que está viendo dos países distintos. "La gente dice que este Mundial está desangelado. ¿Cómo no va a estarlo? Son pocos partidos en el país, está dividido entre tres naciones y todo se siente muy forzado", cuenta mientras sigue la inauguración por televisión argentina. La comparación le sale sola. En 1986 estuvo en el debut de Argentina frente a Corea del Sur y también en la final. "Había un gran ambiente. Era otro México", recuerda. El país de entonces cargaba con las secuelas del terremoto de 1985 —la inauguración llegó apenas ocho meses después— pero el Mundial logró convertirse en una celebración colectiva. El de ahora, dice, se siente distinto desde adentro.