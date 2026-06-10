SociedadActualidad

Vouchers educativos: Anses adelantó la fecha de cobro de los beneficiarios

El organismo ofrece esta ayuda económica para poder abonar las cuotas de las escuelas, sin importar el nivel educativo.

Vouchers Educativos: plazos y montos de cobro.
Vouchers Educativos: plazos y montos de cobro. (Imagen Web)
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • ANSES adelantó el pago de los Vouchers Educativos para el 12 de junio a familias argentinas con hijos en escuelas privadas subvencionadas para asegurar la escolaridad.
  • La inscripción cerró el 30 de abril. Los beneficiarios debían cumplir requisitos como ingresos menores a 7 salarios mínimos y presentar datos escolares y CBU actualizado.
  • Esta asistencia temporal busca mitigar el impacto económico en los hogares, garantizando que miles de estudiantes permanezcan en el sistema educativo de gestión privada.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó la fecha de cobro de los Vouchers Educativos. Esta es una asistencia económica temporal que se otorga con el objetivo de acompañar a familias en el pago de las cuotas escolares para impulsar la continuidad de sus estudios, sin importar el nivel.

La convocatoria para acceder a los vouchers educativos finalizó el pasado 30 de abril. En caso de haber sido rechazados por el organismo, los usuarios pueden optar por realizar un reclamo en caso de que se trate de un motivo académico a través de la página oficial de los mismos.

El programa de Vouchers Educativos está destinado a familias que tengan hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones públicas de gestión privada, ya sea que estén en el nivel inicial, primario o secundario. Sin embargo, estas deben contar con el 75% o más de aporte por parte del Estado.

El programa de Vouchers Educativos está destinado a familias que tengan hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones públicas de gestión privada.

Para poder inscribirse al programa, los beneficiarios deben contar con DNI válido, no superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) de ingreso familiar y completar la encuesta obligatoria al momento de la inscripción. Además, deberán presentar la siguiente información propia y de sus hijos:

-Número de DNI y número de CUIL de los menores a cargo.

-Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.

-CBU actualizado en Mi ANSES.

-Estar registrado en Mi Argentina

Cuando es la fecha de cobro de los Vouchers Educativos

El organismo confirmó que todos los beneficiarios recibirán el monto por los vouchers el próximo viernes 12 de junio, sin importar la terminación de sus DNI. El beneficio lo cobrará el adulto responsable registrado en ANSES, pero en caso de ser 2 personas que estén registradas y convivan con el hijo, la madre obtendrá el dinero.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal
1

En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual
2

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Qué recibió Nahir Galarza por la entrevista con Mariana Fabbiani: los detalles que salieron a la luz
3

Qué recibió Nahir Galarza por la entrevista con Mariana Fabbiani: los detalles que salieron a la luz

Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”
4

Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”

La radicalización del peronismo jaldista
5

La radicalización del peronismo jaldista

Ranking notas premium
Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027
1

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
2

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo
3

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo

La radicalización del peronismo jaldista
4

La radicalización del peronismo jaldista

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga
5

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga

Más Noticias
En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal

En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal

Prestámos para jubilados y pensionados: cuál es el interés y el monto de las cuotas si solicitás $10.000.000

Prestámos para jubilados y pensionados: cuál es el interés y el monto de las cuotas si solicitás $10.000.000

Este es el pueblito más helado de la Argentina: las temperaturas superan a la Antártida

Este es el pueblito más helado de la Argentina: las temperaturas superan a la Antártida

Alertan por la llegada de El Niño: calor atípico y lluvias intensas podrían afectar a Argentina

Alertan por la llegada de El Niño: calor atípico y lluvias intensas podrían afectar a Argentina

Video clave en el caso Agostina Vega: Barrelier y Andreani aparecen juntos en el Ford K tras el crimen

Video clave en el caso Agostina Vega: Barrelier y Andreani aparecen juntos en el Ford K tras el crimen

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán más suerte y oportunidades en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán más suerte y oportunidades en junio, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este 10 de junio

Alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este 10 de junio

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

Comentarios