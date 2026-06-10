¿Argentina puede ser bicampeón? Lo que dice un físico tucumano sobre la final del Mundial 2026

El profeta por correspondencia

Para explicar por qué igual vale la pena hacer predicciones —aunque no sirvan de mucho—, Rojo recurre a una historia que tiene en su libro y que tomó de un episodio de Alfred Hitchcock. Un estafador manda 1.024 cartas a distintas personas diciéndoles que puede predecir el mercado de valores. A la mitad le dice que va a subir; a la otra mitad, que va a bajar. A la semana siguiente, se queda solo con los que recibieron el pronóstico correcto y repite el juego. Y así, una y otra vez, hasta que le queda una sola persona a la que le acertó siete veces seguidas. Esa persona, convencida, le paga por el servicio.