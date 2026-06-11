Innovación sostenible: los municipios tienen una capacidad transformadora que muchas veces se subestima

Los gobiernos locales no son un escalón menor de la política, sino la clave del desarrollo nacional. Así lo considera Bautista Pino, economista de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con una maestría en políticas públicas, docente en la Universidad Torcuato di Tella y director de la Red de Innovación Local (RIL) en la Argentina. Pino será uno de los disertantes en la experiencia “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, el evento organizado por LA GACETA que se realizará desde las 16 del próximo jueves 18 en el hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 365). En diálogo con los periodistas Indalecio Sánchez y José Názaro, trazó un panorama de lo que está ocurriendo en los municipios del país.
La potencia de lo local
Pino considera que existe una relación directa entre la excelencia de los gobiernos municipales y la calidad de vida de los ciudadanos. “Buenos gobiernos locales, buenos municipios, buenos intendentes tienen una capacidad espectacular de transformar y, obviamente, llegan al metro cuadrado de la vida de cada uno de nosotros”, señaló. La lógica es simple: el ciudadano sabe muy bien qué hace su intendente, qué impacto concreto tiene en su cotidianidad. Desde esa convicción, RIL trabaja con ciudades de todo el país, bajo la premisa de que en lo local hay una llave para el desarrollo nacional. Y cuando se habla de innovación en los gobiernos locales, aclaró Pino, en última instancia se está hablando de innovación en la vida concreta de los ciudadanos.
La mirada histórica que propone es contundente. “El siglo XX fue el de la formación de los Estados nación; el siglo XXI, en mi opinión, es el siglo de lo local, de las ciudades”, afirmó. En ese marco, dijo que los municipios tienen un rol clave en la provisión de bienes y servicios públicos de calidad, y que las ciudades que innovan marcan el camino para las otras.
Uno de los valores que Pino destaca de RIL es su capacidad de generar redes de intercambio entre municipios. El ejemplo que eligió para ilustrarlo involucra directamente a Tucumán. El año pasado, en el partido bonaerense de 3 de Febrero, RIL organizó un encuentro sobre ciudades planificadas, un programa de aceleración orientado a que los municipios piensen su desarrollo a 20 o 30 años, con nuevos instrumentos urbanísticos. La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, participó de ese encuentro. “Volvió superinspirada”, destacó Pino. Esa dinámica de imitación e innovación entre ciudades es, consideró, uno de los activos más valiosos de la red.
El vínculo con Tucumán no se limita a ese episodio. RIL trabaja con múltiples municipios de la provincia, y también con el Ministerio de Salud y la Fundación Pérez Companc en el programa Primera Infancia y Salud Perinatal. Además, está construyendo junto a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán el planteo de un desafío estratégico, aunque Pino prefirió no adelantar detalles: “No lo voy a spoilear”, se excusó.
Certificar la eficiencia
Uno de los instrumentos más originales que impulsa RIL es la certificación de gobiernos locales. Cuando un municipio innova, planifica bien y transforma la vida de su ciudad, RIL lo certifica como ciudad eficiente. Pino recuperó una frase histórica para darle marco: “Hace muchos años, (Domingo Faustino) Sarmiento decía que para transformar la Argentina eran necesarias 100 ciudades como Chivilcoy; RIL plantea que necesitamos 100 ciudades certificadas como ciudades eficientes”. Una ciudad eficiente, explicó, no es la que sólo mira hacia adentro del edificio municipal, sino la que trabaja en ecosistema con el sector privado, la sociedad civil y la academia, y puede nuclear todo ese acervo para generar procesos de innovación que de verdad transformen.
El modelo tiene ejemplos concretos. Hace pocos días, en un evento en Rosario que reunió a más de 500 ciudades y más de 350 intendentes de todo el país, el premio ciudad RIL se lo llevó Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo (Mendoza). Pino contó que Allasino tomó el caso de 3 de Febrero, lo imitó, lo mejoró y desarrolló un plan de economía urbana que genera mecanismos para financiar grandes inversiones en infraestructura con recursos del sector privado y de la movilización del desarrollo urbano.
Esperanza
Pino contó que recientemente estuvo en Monte Quemado, un pequeño municipio del interior de Santiago del Estero. Reconoció que allí se ven todas las carencias que caracterizan al norte del país. Sin embargo, contó otra sensación. “Volví esperanzado; encontré un intendente -Felipe Cisneros- con otra cabeza: creó una Secretaría de Producción, está pensando en cómo agregar valor en origen a los productos que produce su ciudad, cómo generar trabajo, cómo subirse a las cadenas de valor que existen en la provincia; tiene un proyecto muy ambicioso con un frigorífico, que está invirtiendo en infraestructura en la ciudad”, dijo.
Esa experiencia condensa el sueño que, según Pino, comparten todos los que integran RIL: “La construcción de ciudades de oportunidades; que el código postal no determine qué podés y qué no podés hacer en tu vida”. La visión y las herramientas de un gobierno local, concluyó, pueden cambiar una realidad, incluso en los lugares históricamente más postergados.
Reflexionar y actuar: una convocatoria a la sociedad toda
En la experiencia “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo” -organizada por LA GACETA- referentes del sector público, privado, académico y social debatirán los desafíos y oportunidades que atraviesan la transformación económica, tecnológica, humana y ambiental de nuestro tiempo. Se hará desde las 16 del próximo jueves 18, en el hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 365). Socios del Club LA GACETA tienen un descuento de un 40% en las entradas. “Vivimos un momento bisagra para la humanidad. El futuro será sostenible, innovador y profundamente humano”, afirman los organizadores.