Cartas de lectores: Periodistas tucumanos

El 7 de Junio fue el Día del Periodista. Quisiera agradecerles a todos ustedes, los que eligieron contar lo que pasa. A los que siempre se levantaron a las 5 de la mañana para estar en la calle bajo la lluvia, a los que se quedaron hasta tarde chequeando un dato, a los que bancaron insultos de todos los bandos sólo por preguntar. Este año trabajaron y remaron para lograr sacar una nota, con presiones de todos lados. Redes que juzgaron en dos segundos a una audiencia que a veces confundió opinión con verdad y sin embargo ahí estuvieron, con el grabador, la libreta, el celular en la mano. Gracias, por contar la historia de Tucumán y del país cuando nadie más lo hizo. Por visibilizar al que no tenía voz, por denunciar lo que estuvo mal, por celebrar lo que estuvo bien. Por sostener esa cosa vieja que se llama" derecho a estar informado”. No todos acertaron siempre, nadie es perfecto. Pero sin ustedes, la democracia se queda ciega.