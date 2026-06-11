El Poder Judicial busca familias para siete niños

El Poder Judicial de Tucumán inició una convocatoria pública para encontrar familias adoptivas para niños que se encuentran en estado de adoptabilidad y transitan la segunda infancia. La campaña, impulsada a través del Registro Único de Postulantes a la Adopción de Tucumán y de los Juzgados de Familia intervinientes, apunta a visibilizar sus historias y a garantizar su derecho a vivir y crecer en una familia.
La iniciativa incluye materiales audiovisuales que presentan, de manera respetuosa, a los niños y sus trayectorias. Desde el registro explicaron a LA GACETA que la búsqueda se concentra en chicos mayores de ocho años, una franja etaria para la cual no hay postulantes suficientes. “Hay algunas personas inscriptas para estos niños, pero no damos abasto”, aclararon desde el organismo. También señalaron que ya se realizó una convocatoria interna entre los inscriptos, pero no surgió una familia para estas situaciones particulares. “Son siete niños que ofrecen mayores desafíos”, indicaron. Según explicaron, además de la edad, algunos presentan particularidades de salud que requieren acompañamiento.
Por WhatsApp
El proceso de inscripción no es imposible ni responde sólo a una cuestión burocrática. Las personas interesadas deben comunicarse por WhatsApp con el registro, participar de una charla virtual, asistir luego a un encuentro presencial y presentar documentación básica, como certificados laborales y antecedentes penales.
“No hace falta tener casa propia ni un sueldo súper alto. Se buscan condiciones básicas para garantizar los cuidados que demandan los chicos”, precisaron y pidieron colaboración con la difusión de los videos y llamaron a la comunidad a acercarse ante cualquier duda. “Si hay un deseo rondando por ahí, esta es la oportunidad para acercarse”, expresaron.