El Poder Judicial busca familias para siete niños

La iniciativa incluye materiales audiovisuales que presentan, de manera respetuosa, a los niños y sus trayectorias. Desde el registro explicaron a LA GACETA que la búsqueda se concentra en chicos mayores de ocho años, una franja etaria para la cual no hay postulantes suficientes. “Hay algunas personas inscriptas para estos niños, pero no damos abasto”, aclararon desde el organismo. También señalaron que ya se realizó una convocatoria interna entre los inscriptos, pero no surgió una familia para estas situaciones particulares. “Son siete niños que ofrecen mayores desafíos”, indicaron. Según explicaron, además de la edad, algunos presentan particularidades de salud que requieren acompañamiento.